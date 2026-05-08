به گزارش خبرنگار میراثآریا، بهروز ندایی روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین پاسداشت ریواس در منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت و افتتاح گازرسانی به این منطقه اظهار کرد: میزان اعتبارات تسهیلات این وزارتخانه از سال گذشته تاکنون جهش قابل توجهی داشته و از ۵ به ۴۵ همت افزایش یافته است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای تقویت صنعت گردشگری کشور، از تکمیل فرودگاه قم به عنوان یکی از طرحهای مهم زیرساختی در این استان یاد و بیان کرد: فرودگاه قم یکی از نیازهای اساسی استان بود و تکمیل آن میتواند نقش مهمی در تسهیل ورود گردشگران خارجی ایفاء کند.
او افزود: بخش قابل توجهی از گردشگران خارجی به مقصد شهر قم نیازمند دسترسی هوایی مناسب هستند و با بهرهبرداری کامل از این فرودگاه، شاهد افزایش ورود زائران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) و رونق بیشازپیش گردشگری در این استان خواهیم بود.
ندایی با قدردانی از سرمایهگذاران در بخش گردشگری خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، بخش مهمی از ضعفهای زیرساختی استان را برطرف میکند و به طور حتم در توسعه اقتصادی و گردشگری قم اثرگذار خواهد بود.
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به تأثیر شرایط اخیر کشور بر آمار گردشگری اظهار کرد: پس از جنگی که به ما تحمیل شد، تعداد گردشگران از عید نوروز کاهش و میزان بهرهبرداری از مراکز اقامتی نیز در برخی مناطق به ۲۰ درصد کاهش یافت و حتی در برخی نقاط به صفر رسید، با این حال امیدواریم، با پایان یافتن جنگ، دوباره شاهد افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی باشیم.
او به اقدامهای حمایتی این وزارتخانه اشاره و اضافه کرد: یکی از نخستین گامهای ما اصلاح ساختار وزارتخانه و ایجاد معاونت سرمایهگذاری بود تا حمایت از سرمایهگذاران به صورت اساسی صورت بگیرد.
ندایی تأکید کرد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی در همه استانها حمایت خواهد کرد و امیدوار هستیم، با مدیریت مناسب و همراهی بخش خصوصی، در آینده نزدیک شاهد رونق بیشتر این بخش در کشور باشیم.
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در بخش دیگر سخنان خود، از سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی که در تکمیل زیرساختهای منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت تلاش کردهاند، تقدیر و سپاسگزاری کرد.
در این آیین اکبر بهنامجو، استاندار قم؛ امیرعباس بقایی، فرماندار قم؛ سجاد چهرگانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم؛ علی گودرزی مدیرعامل شرکت ملی گاز استان قم؛ بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم؛ مهدی خراسانی معاون توسعه مدیریت و منابع ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و تعدادی از مسئولان استانی نیز حضور داشتند.
منطقه نمونه گردشگری دشتبهشت در بخش خلجستان استان قم در ۸۰ کیلومتری شهر قم، ۶۰ کیلومتری ساوه، ۲۰ کیلومتری تفرش (استان مرکزی)؛ در منطقه کوهستانی و خوش آبوهوا در ارتفاع ۲ هزار متری از سطح دریا واقع شده و یک تنفسگاه بسیار خوب، با داشتن آبوهوای دلپذیر و چشمههای آب معدنی محلی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی و دارای واحدهای اقامتی، رستوران، دریاچه و ... است.
استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.
