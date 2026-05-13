نخستین رویداد گردشگری مقاومت با عنوان «مام‌ میهن» در قم برگزار شد

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین رویداد گردشگری مقاومت با عنوان «مام‌ میهن» به مدت سه روز با همکاری نهادهای فرهنگی در عمارت شادقلی خان شهر قم با حضور مدیران فرهنگی و هنرمندان استان قم برگزار شد.

مشاور امور بانوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، در این رویداد فرهنگی‌هنری گفت: نقالی و قصه‌گویی، اجرایی ایرانی است که در سال ۱۳۹۰ ثبت جهانی شد.

صدیقه احمدی اظهار کرد: هنر نقالی از دیرباز تاکنون با تار و پود تاریخ جامعه ایرانی پیوند خورده و نقالی یک جریان فرهنگی است که از زمان‌های دور در جامعه ایران رواج داشته است.

او افزود: روایتگران؛ داستان‌هایی از حماسه‌های دینی، مذهبی، ملی، قومی، واقعه‌های تاریخی و شبه‌تاریخی به ویژه داستان‌های اساطیر شاهنامه را با کلامی سنجیده، آهنگین و رسا در میان مردم و در فضاهای عمومی یا محفل‌های خصوصی روایت می‌کنند.

مشاور امور بانوان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اضافه کرد: نقالان را بر حسب چیرگی و تسلطشان به نقالی و نوع داستان‌هایی که بیان می‌کنند، به سه دسته تقسیم می‌نمایند.

احمدی افزود: دسته نخست، شاهنامه‌خوانان یا نقالانی هستند که فقط به روایت داستان‌های حماسی شاهنامه می‌پردازند، دسته دوم نقالانی‌اند که در نقل داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای همچون اسکندرنامه مهارت دارند و دسته سوم مذهبی‌خوانان هستند که داستان‌های دینی‌مذهبی مانند حمزه‌نامه و حیدرنامه می‌خوانند.

او بیان کرد: اجرای شاهنامه‌خوانی حماسی توسط دختران، نقالی، نقاشی و تلفیق آن با هنر عکاسی مقاومت و سینمای مقاومت در این رویداد فرهنگی‌هنری و توأم کردن آن با فرهنگ امروز کشورمان اقدامی هنرمندانه و هوشمندانه است.

احمدی گفت: اجرای این گونه نمایش‌ها در تجمعات و در میان حضور پرشور و حماسی مردم در خیابان‌ها در این ایام جنگی، در زنده نگهداشتنِ میراث‌های فرهنگی ثبت‌شده ملی و جهانی؛ پیوند هنرهای سنتی، تاریخی و فرهنگی ایرانی و انتقال آن به نسل نوجوان و جوان، تأثیر مثبت و بسزایی دارد و به حفظ و پاسداشت فرهنگ غنی ۱۰هزار ساله این سرزمین کمک می‌کند.

بر اساس این گزارش، از جمله ‌برنامه‌های این رویداد فرهنگی‌هنری می‌توان به اجرای نقالی و شاهنامه‌خوانی، سرود، سینمای مقاومت و عکاسی مقاومت و برپایی عکاسخانه و نمایشگاه گردشگری، نقاشی، خوشنویسی و نقاشی‌خط اشاره کرد.

این رویداد فرهنگی‌هنری با همکاری ادارات‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم؛ شهرداری قم؛ سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم؛ انجمن عکاسان استان قم؛ عمارت شادقلی خان؛ سازمان بسیج اصناف و... برگزار شد.

آب‌انبار شادقلی خان مربوط به دوره قاجاریه است که در ۱۱ مرداد سال ۱۳۸۴ به شماره ۱۲۵۴۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است و در بلوار عمار یاسر، جنب مجتمع تجاری زمزم قرار دارد.

