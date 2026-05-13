به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی شامگاه سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» به صورت مستقیم پاسخگوی مردم بود.

همچنین محمدرضا سوقندی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» به پرسش‌های مردم پاسخ داد. شهروندان با حضور در این غرفه، به صورت مستقیم مشکلات خود را با مدیران استان در میان می‌گذارند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را بیان می‌کنند.

عظیمه نمازی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری قم نیز در میز ارتباطات مردمی مدیران دستگاه‌های اجرایی قم موکب «جان من، ایران من» حضور داشت.

هر شب در غرفه میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهره‌به‌چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم در موکب «جان من، ایران من» تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم حضور می‌یابند و به صورت مستقیم پاسخگوی پرسش‌های مردم هستند.

میز ارتباطات مردمی و ملاقات چهره‌به‌چهره مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قم با حضور اکبر بهنام‌جو استاندار قم، ۷ اردیبهشت‌ماه جاری در موکب «جان من، ایران من» شروع به فعالیت کرد و در نخستین شب آن، استاندار قم پاسخگوی پرسش‌های مردم بود.

موکب «جان من، ایران من» هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۴ برای بازدید عموم دائر است و علاقه‌مندان می‌توانند از غرفه‌های گوناگون میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، فرهنگی، علمی و هنری این موکب واقع در قم، بلوار شهید صدوقی (زنبیل‌آباد)، نبش کوچه ۳۵ بازدید کنند.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم و معاونت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و سرمایه‌گذاری و توسعه مدیریت و پشتیبانی این اداره‌کل در بلوار شهدای ۱۵ خرداد، کوچه ۷.۱ و معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این اداره‌کل در خیابان انقلاب اسلامی (چهارمردان)، کوچه ۱۷، خانه تاریخی زند قرار دارند و شماره تلفن این اداره‌کل ۳۷۰۶۵۰۰۰ با پیش‌شماره ۰۲۵ است.

استان قم دارای سه شهرستان قم، جعفرآباد و کَهَک و هفت شهر قم، قَنوات، سَلَفچِگان، دستجِرد، جعفریه، قاهان و کهک است.

