حراست، خط مقدم صیانت از هویت ملی در شرایط نه جنگ نه صلح است/ تدوین راهبردهای حفاظتی پس از جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با رؤسای حراست اداراتکل استانی، ستادی و واحدهای تابعه، ظهر امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن فجر برگزار شد.
در ابتدای این نشست، با اشاره به خسارتهای وارده به ابنیه تاریخی از جمله مجموعه ثبت جهانی گلستان و مجموعه فرهنگیتاریخی سعدآباد در جریان جنگ رمضان، بر ضرورت صیانت همهجانبه از آثار، اشیا و اسناد تاریخی بهعنوان مؤلفههای بنیادین هویت ملی تاکید شد.
در ادامه، رؤسای حراست استانها و واحدهای مختلف به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه حفاظت، مدیریت بحران و تداوم خدمات در شرایط اضطراری پرداختند.
بر اساس مباحث مطرحشده، اقداماتی نظیر اجرای شیفتبندی هدفمند نیروهای حراست در ایام جنگ، اعلام آمادهباش در وضعیت «نه جنگ نه صلح»، انتقال اشیای تاریخی به مخازن امن، ایمنسازی آثار غیرقابل جابهجایی، تشدید ضریب حفاظت فیزیکی، حفظ ارتباط مؤثر با افکار عمومی در زمان تعطیلی موزه ملی، تسهیل حضور خبرنگاران و مستندسازان برای ثبت و روایت خسارتها، تشکیل شورای راهبردی و کمیته بحران برای مرمت و بازسازی کاخ گلستان، و نیز استقرار سامانههای پایش تصویری متمرکز و رصد برخط اماکن تاریخی، از مهمترین محورهای عملیاتی عنوان شد.
همچنین تعامل بینبخشی با معاونت گردشگری بهمنظور اسکان آسیبدیدگان جنگ در مراکز اقامتی، ارائه برآوردهای دقیق از میزان خسارتها در استانها، نصب سپرهای حفاظتی در محدودههای آسیبدیده و ارتقای نظام اطلاعرسانی لحظهای، از دیگر اقدامات کلیدی مورد تأکید در این نشست بود.
در ادامه، مدیرکل حراست با تسلیت شهادت رهبر کبیر انقلاب اسلامی و اشاره به «تهاجم وحشیانه آمریکایی-صهیونی»، سخنان خود را در سه محور «تحلیل وضعیت»، «جایگاه کنونی» و «افق پیشرو» تبیین کرد.
وی با اشاره به آغاز جنگ ۱۲ روزه در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، از اتخاذ تصمیمات سریع و سیاستگذاریهای راهبردی در همان مقطع بهعنوان نقطه اتکای مدیریت بحران یاد کرد.
مشاور وزیر با تحلیل ماهیت جنگ رمضان، آن را «ترکیبی از جنگ میدانی، عملیات امنیتی و تنشهای اجتماعی» توصیف کرد و افزود: پدافند بومی کشور در انهدام جنگندههای آمریکایی، نقطه عطفی در تغییر موازنه روایتها و تثبیت توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بود.
وی در ادامه با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی در عبور از بحرانها تصریح کرد: وحدت و انسجام ملی، روایت تحمیلی پیروزی دشمن را با شکست مواجه ساخت و ضرورت مرزبندی دقیق میان اعتراض و اغتشاش را بیش از پیش نمایان کرد.
مدیرکل حراست وزارت میراثفرهنگی همچنین با اشاره به یکپارچگی شکلگرفته در فرآیند انتخاب سومین رهبر انقلاب اسلامی، آن را نشانهای از بلوغ سیاسی و همراستایی مردم و حاکمیت دانست و افزود: حراست در این میان، نهتنها مسئول حفاظت فیزیکی، بلکه حافظ پیوست امنیتی-هویتی کشور است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه «وطن، نقطه کانونی تمامی تصمیمسازیها و اقدامات راهبردی است»، تصریح کرد: در شرایط کنونی، ارتقای ضریب امنیت فیزیکی، توسعه سامانههای هوشمند پایش و تقویت آمادگی ساختاری، سه رکن اساسی صیانت از میراثفرهنگی کشور بهشمار میرود.
