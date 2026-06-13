بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در نشست مشترک انجمن اندیشهورزان توسعه طارم با سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی قزوین که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بخش طارم سفلی مورد بررسی قرار گرفت و طرفها پیرامون راهکارهای توسعه و بهرهبرداری هرچه بهتر از این ظرفیتها به تبادل نظر پرداختند.
پیگیری اختصاص اعتبارات ویژه برای ساماندهی و حفاظت از پایگاه تاریخی سمیران، تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای بومگردی بهمنظور توسعهی گردشگری روستایی، برنامهریزی برای برگزاری جشنوارههای انار و زیتون بهعنوان دو محصول شاخص منطقهی طارم و همچنین اتخاذ تدابیر لازم برای شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار تاریخی و فرهنگی این منطقه در فهرست آثار ملی کشور از مهمترین موضوعات مطرحشده در این جلسه بود.
در این نشست، راهکارهای گسترش همکاریهای مشترک میان انجمن اندیشهورزان توسعهی طارم و ادارهکل میراث فرهنگی استان در حوزههای پژوهشی، فرهنگی، گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی نیز بررسی شد.
در پایان بر ضرورت همافزایی میان نهادهای مردمی، فعالان فرهنگی و دستگاههای اجرایی برای حفظ میراث ارزشمند بخش طارمسفلی و بهرهگیری از ظرفیتها در مسیر توسعهی پایدار تأکید شد.
انتهای پیام/
نظر شما