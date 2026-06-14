۲۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۰

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

تأمین اعتبار بازسازی موزه باستان‌شناسی دره‌شهر ایلام در شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی به تصویب رسید

تأمین اعتبار بازسازی موزه باستان‌شناسی دره‌شهر ایلام در شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی به تصویب رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از تأمین اعتبار بازسازی موزه باستان‌شناسی واقع در شهرستان دره‌شهر ایلام خسارت دیده در جنگ رمضان، در شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد.

به گزارش میراث‌آریا، در نشست شورای فنی بررسی آثار تاریخی و موزه‌ای جنگ رمضان با حضور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیران کل ستادی، اعضای شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان استان ایلام، تأمین اعتبار لازم برای بازسازی کامل موزه باستان‌شناسی دره‌شهر ایلام مورد موافقت قرار گرفت.

در این نشست، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، به همراه رائد ناصری‌فر معاون میراث‌فرهنگی استان و علی سنایی‌نژاد رئیس گروه مرمت، حفظ و احیای آثار تاریخی، با ارائه گزارش جامع، پاورپوینت تخصصی، برآورد میزان خسارت و تشریح ابعاد تخریب‌های وارده به موزه باستان‌شناسی در جنگ رمضان، خواستار تسریع در تأمین اعتبار و اجرای عملیات بازسازی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: اعضای شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، با اعلام نظر مساعد، تأمین اعتبار مورد نیاز را حداکثر تا شش ماه آینده مورد موافقت قرار دادند و بازسازی کامل سقف، شیشه‌ها و ویترین‌های موزه و همچنین تهیه و تدوین طرح مطالعاتی مربوطه به تصویب رسید.

فرزاد شریفی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های مؤثر دکتر اسدالله چراغی، نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان ملی و استانی، زمینه احیا و بازسازی کامل این مجموعه ارزشمند فراهم شده و موزه باستان‌شناسی پس از اجرای عملیات مرمت، بار دیگر به عنوان یکی از موزه‌های مهم در استان ایلام در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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کد خبر 1405032402173
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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