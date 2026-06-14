به گزارش میراث‌آریا، در نشست شورای فنی بررسی آثار تاریخی و موزه‌ای جنگ رمضان با حضور قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، مدیران کل ستادی، اعضای شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مسئولان استان ایلام، تأمین اعتبار لازم برای بازسازی کامل موزه باستان‌شناسی دره‌شهر ایلام مورد موافقت قرار گرفت.

در این نشست، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، به همراه رائد ناصری‌فر معاون میراث‌فرهنگی استان و علی سنایی‌نژاد رئیس گروه مرمت، حفظ و احیای آثار تاریخی، با ارائه گزارش جامع، پاورپوینت تخصصی، برآورد میزان خسارت و تشریح ابعاد تخریب‌های وارده به موزه باستان‌شناسی در جنگ رمضان، خواستار تسریع در تأمین اعتبار و اجرای عملیات بازسازی شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: اعضای شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، با اعلام نظر مساعد، تأمین اعتبار مورد نیاز را حداکثر تا شش ماه آینده مورد موافقت قرار دادند و بازسازی کامل سقف، شیشه‌ها و ویترین‌های موزه و همچنین تهیه و تدوین طرح مطالعاتی مربوطه به تصویب رسید.

فرزاد شریفی با قدردانی از همراهی و حمایت‌های مؤثر دکتر اسدالله چراغی، نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و حمایت مسئولان ملی و استانی، زمینه احیا و بازسازی کامل این مجموعه ارزشمند فراهم شده و موزه باستان‌شناسی پس از اجرای عملیات مرمت، بار دیگر به عنوان یکی از موزه‌های مهم در استان ایلام در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

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