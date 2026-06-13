به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در راستای صیانت از میراث ارزشمند تاریخی استان و با پیگیری‌های انجام‌ شده، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای سامان‌دهی و مرمت بنای تاریخی طاق شیرین و فرهاد اختصاص یافته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: بنای تاریخی طاق شیرین و فرهاد به‌عنوان یکی از آثار شاخص و ارزشمند استان ایلام، از جایگاه ویژه‌ای در معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن این منطقه برخوردار است و حفظ و احیای آن از اولویت‌های این اداره‌کل به شمار می‌رود.

شریفی با بیان اینکه اجرای عملیات مرمتی و سامان‌دهی این اثر تاریخی نقش مهمی در حفظ اصالت بنا و افزایش ماندگاری آن برای نسل‌های آینده خواهد داشت، تصریح کرد: اعتبارات تخصیص‌یافته صرف انجام اقدامات حفاظتی، استحکام‌بخشی و مرمت بخش‌های آسیب‌دیده این بنای ارزشمند خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از اعتبارات ملی در راستای حفاظت و احیای آثار تاریخی، زمینه‌ساز توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی استان ایلام خواهد بود.

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