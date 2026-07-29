به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۷ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، نمایشگاه صنایعدستی در پایانه شهید رئیسی (برکت) شهرستان مهران با حضور استاندار ایلام و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: در این نمایشگاه، هنرمندان و صنعتگران استان آثار و تولیدات بومی خود را در رشتههای مختلف صنایعدستی و سوغات محلی به زائران داخلی و خارجی عرضه میکنند تا ضمن معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایلام، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصاد صنایعدستی نیز فراهم شود.
شریفی ادامه داد: استاندار ایلام پس از افتتاح نمایشگاه، از غرفههای مختلف بازدید کرد و در گفتوگو با صنعتگران و هنرمندان حاضر، از نزدیک در جریان روند فعالیت، ظرفیتها، مسائل و مطالبات آنان قرار گرفت و بر حمایت از تولیدات بومی، توسعه بازار فروش صنایعدستی و تقویت حضور هنرمندان استان در رویدادهای ملی و مذهبی تأکید کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام با بیان اینکه مرز مهران در ایام اربعین بهترین فرصت برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، هنری و گردشگری استان است، تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی با برپایی نمایشگاههای صنایعدستی در مسیر تردد زائران، تلاش دارد جلوهای از هنر، هویت و فرهنگ مردم ایلام را به نمایش بگذارد و ضمن حمایت از هنرمندان، زمینه آشنایی هرچه بیشتر زائران با توانمندیهای استان را فراهم کند.
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