به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی و در راستای خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اقامتگاه بوم‌گردی «کرد» در حومه شهر ایلام آمادگی خود را برای اسکان و ارائه خدمات رایگان به زائران اعلام کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این اقدام با هدف تکریم زائران اربعین حسینی و مشارکت فعال بخش خصوصی در میزبانی از عاشقان سیدالشهدا(ع) انجام شده و این اقامتگاه بوم‌گردی در ایام اربعین به صورت رایگان پذیرای زائران خواهد بود.

فرزاد شریفی با قدردانی از این اقدام ارزشمند اظهار کرد: فرهنگ میهمان‌نوازی و خدمت به زائران اربعین، یکی از جلوه‌های ماندگار مردم استان ایلام است و فعالان حوزه گردشگری استان با تمام توان در مسیر فراهم کردن شرایط مناسب برای رفاه و آرامش زائران گام برمی‌دارند.

او افزود: مشارکت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، واحدهای گردشگری و فعالان بخش خصوصی در ایام اربعین، علاوه بر کمک به خدمات‌رسانی مطلوب به زائران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و بومی استان ایلام نیز به شمار می‌رود.

فرزاد شریفی با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات و مسیر اصلی تردد زائران اربعین گفت: مجموعه‌های گردشگری استان در این ایام آماده ارائه خدمات شایسته به زائران هستند و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه سفری آرام و خاطره‌انگیز برای زائران فراهم شود.

اقامتگاه بوم‌گردی «کرد» در حومه شهر ایلام با این اقدام خداپسندانه، جلوه‌ای دیگر از مهمان‌نوازی مردم استان را به نمایش گذاشته و در ایام اربعین حسینی میزبان زائران خواهد بود.

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