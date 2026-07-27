به گزارش میراث‌آریا، آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان عصر روز یکشنبه ۴ مردادماه با حضور اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در حاشیه این مراسم اظهار کرد: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در ایام اربعین، بخشی از برنامه‌های اداره‌کل برای بهره‌گیری از ظرفیت حضور میلیونی زائران در استان است تا تولیدات هنرمندان ایلامی در معرض دید زائران داخلی و خارجی قرار گیرد.

او افزود: اربعین فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و صنایع‌دستی استان ایلام است و تلاش شده با ایجاد این نمایشگاه‌ها، زمینه رونق فروش محصولات، حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد خانواده‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی فراهم شود.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های آبدانان در تولید صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری گفت: معرفی این توانمندی‌ها در مسیر تردد زائران می‌تواند علاوه بر توسعه بازار فروش محصولات، زمینه آشنایی بیشتر مسافران با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان را فراهم کرده و در توسعه گردشگری استان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: در ایام اربعین، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد فرصت‌های مناسب عرضه، سهم صنایع‌دستی استان از اقتصاد اربعین افزایش یابد.

نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی برپا شده و تا پایان ایام اربعین پذیرای زائران و علاقه‌مندان خواهد بود. در این نمایشگاه، انواع محصولات و دست‌ساخته‌های هنرمندان آبدانانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به نمایش گذاشته و عرضه می‌شود.

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