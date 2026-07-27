۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان ایلام با رویکرد اقتصاد اربعین آغاز به کار کرد

نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان ایلام با رویکرد اقتصاد اربعین آغاز به کار کرد

همزمان با ایام اربعین حسینی و با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، گردشگری و حمایت از هنرمندان بومی، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان آبدانان با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در جوار موکب شهدای آبدانان افتتاح شد.

به گزارش میراث‌آریا، آیین افتتاح نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان عصر روز یکشنبه ۴ مردادماه با حضور اسدالله چراغی نماینده مردم حوزه جنوب استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام حسینی احمد فداله امام جمعه آبدانان، فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در حاشیه این مراسم اظهار کرد: برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در ایام اربعین، بخشی از برنامه‌های اداره‌کل برای بهره‌گیری از ظرفیت حضور میلیونی زائران در استان است تا تولیدات هنرمندان ایلامی در معرض دید زائران داخلی و خارجی قرار گیرد.

او افزود: اربعین فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، هنر، آداب و رسوم و صنایع‌دستی استان ایلام است و تلاش شده با ایجاد این نمایشگاه‌ها، زمینه رونق فروش محصولات، حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد خانواده‌های فعال در حوزه صنایع‌دستی فراهم شود.

شریفی با اشاره به ظرفیت‌های آبدانان در تولید صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری گفت: معرفی این توانمندی‌ها در مسیر تردد زائران می‌تواند علاوه بر توسعه بازار فروش محصولات، زمینه آشنایی بیشتر مسافران با جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان را فراهم کرده و در توسعه گردشگری استان نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: در ایام اربعین، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی یکی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد فرصت‌های مناسب عرضه، سهم صنایع‌دستی استان از اقتصاد اربعین افزایش یابد.

نمایشگاه صنایع‌دستی آبدانان با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اداره میراث‌فرهنگی شهرستان، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی برپا شده و تا پایان ایام اربعین پذیرای زائران و علاقه‌مندان خواهد بود. در این نمایشگاه، انواع محصولات و دست‌ساخته‌های هنرمندان آبدانانی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی به نمایش گذاشته و عرضه می‌شود.

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کد خبر 1405050500326
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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