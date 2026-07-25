تردد زائران اربعین از مرز مهران ایلام  از ۵۰۰ هزار زائر گذشت

به گزارش میراثآریا، احمد کرمی روز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شهید حاج قاسم سلیمانی مرز مهران اظهار کرد: اقدامات خوبی در زمینه خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در این پایانه مرزی انجام شده و روند ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در حال اجرا است.
استاندار ایلام تاکید کرد: نزدیک به ۴۰۰ موکب برای پذیرایی از زائران حسینی در استان فعال هستند که از این شمار، ۵۲ موکب در پایانه مرزی مستقر شدهاند و در هر سه وعده غذایی خدمترسانی میکنند.
احمد کرمی یادآور شد: عشایر استان با برپایی ۱۲ موکب در سراسر استان، نقش کارسازی در پذیرایی از زائران ایفا کردهاند و همچنین قرارگاه آب به صورت پیوسته، تامین آب خنک و یخ برای پذیرایی از زائران را بدون توقف انجام میدهد.
استاندار ایلام درباره پارکینگ (خودروگاه) بزرگ اربعین توضیح داد: در پنج روز گذشته افزون بر ۱۲ هزار خودرو در این خودروگاه پارک شده و ظرفیت آن پذیرش بیش از ۱۵۰ هزار خودرو است.
او اضافه کرد: اتوبوسهای خط واحد به طور پیوسته در حال جابهجایی زائران هستند و ظرفیت بخش گذرنامه نیز در صورت نیاز افزایش مییابد.
استاندار ایلام بیان کرد: مرز مهران به عنوان پررفتوآمدترین مرز، انتخاب نخست زائران است و زیرساختهای خوبی که از سالهای پیش در این مرز ایجاد شده و نزدیکی به شهرهای زیارتی کشور عراق، موجب روی آوردن زائران به این گذرگاه مرزی شده است.
کرمی گفت: شب گذشته بیش از ۱۲۷ هزار رفتوآمد در این مرز ثبت شد و انتظار میرود که رفتوآمدهای زائران در روزهای آینده به ۱۰ تا ۱۲ هزار نفر در ساعت برسد.
استاندار ایلام افزود: اکنون افزون بر پنج هزار نفر در ساعت از مرز گذر میکنند و از آغاز ماه صفر تاکنون، رفتوآمد ۵۰۰ هزار زائر در مهران ثبت شده است.
او اظهار کرد: ۱۶ کارگروه تخصصی زیرمجموعه ستاد اربعین استان در زمینههای بهداشت و درمان، امداد و نجات، اسکان، تغذیه، ترابری، سوخت، امنیت و دیگر بخشها در حال فعالیت هستند.
استاندار ایلام توضیح داد: جادههای دسترسی به مرز مهران به صورت کامل چهارخطه است و امسال افزون بر ۱۰۰ کیلومتر از راههای استان به صورت چهارخطه زیر بار ترافیک رفته است.
او ادامه داد: خطکشی، آشکارسازی و ایمنسازی جادهها انجام شده و نیروهای پلیس و همه دستگاههای مربوطه در حال انجام وظیفه هستند.
کرمی به زائران توصیه کرد: با توجه به گرمای هوا، برنامهریزی سفر خود را به گونهای انجام دهند که در ساعتهای خنکتر روز از ساعت ۱۸ عصر تا پیش از ۱۰ صبح به مرز برسند تا ضمن بهرهمندی از هوای مطبوعتر، رفتوآمد راحتتری داشته باشند.
او یادآور شد: در زمینه تامین آب با تدارک ذخیره سه هزار تن یخ، هیچ گونه مشکلی نداریم و قرارگاه آب در نقطه صفر مرزی و در مسیرهای دسترسی به مهران، نسبت به تامین آب خنک اقدام کرده است.
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