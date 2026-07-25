تخفیف ویژه مراکز اقامتی ایلام برای رفاه زائران اربعین حسینی

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی و با هدف فراهم کردن شرایط مناسب اسکان و رفاه زائران، مراکز اقامتی استان با ارائه تخفیف‌های ویژه در خدمت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهند بود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: بر این اساس، هتل حاج عباس واقع در مسیر تردد زائران اربعین در منطقه مهدی‌آباد شهر ایلام تا پایان ایام اربعین با ۵۰ درصد تخفیف پذیرای زائران است.

شریفی ادامه داد: همچنین هتل زاگرس واقع در پارک جنگلی چغاسبز شهر ایلام نیز با ۴۰ درصد تخفیف خدمات اقامتی خود را به زائران اربعین ارائه می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با تأکید بر بسیج ظرفیت‌های بخش خصوصی برای میزبانی شایسته از زائران، خاطرنشان کرد: تلاش شده است با همکاری مراکز اقامتی استان، زمینه ارائه خدمات مطلوب، اسکان مناسب و کاهش هزینه‌های اقامت زائران در ایام اربعین فراهم شود تا زائران با آرامش و رضایت بیشتری از خدمات گردشگری استان بهره‌مند شوند.

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