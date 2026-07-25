به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی روز شنبه ۳ مردادماه، در بازدید میدانی از خودروگاه بزرگ اربعین در مهران، اظهار کرد: از پنج روز پیش فرآیند پذیرش خودروها آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودرو در این پارکینگ پارک شده‌اند.

استاندار ایلام تصریح کرد: امکانات رفاهی از جمله توزیع آب سرد، موکب امداد خودرو و سایر ملزومات موردنیاز در این خودروگاه پیش‌بینی شده است. همچنین مأموران راهور به‌صورت مستمر بر ترافیک و هدایت خودروها نظارت دارند و خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

کرمی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این پارکینگ، سایر پارکینگ‌ها در مبادی ورودی شهر و نیز پارکینگ‌های شخصی، ظرفیت کافی برای پذیرش خودروهای زائران را دارند.

او یادآور شد: در مهران ظرفیت پارک بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده است و امسال نیز تمامی آماده‌سازی‌های لازم در این حوزه انجام شده است.

استاندار ایلام در خصوص جابه‌جایی زائرانی که با حمل‌ونقل عمومی وارد می‌شوند، گفت: در پایانه برکت، امکانات لازم برای انتقال زائران به نقطه صفر مرزی فراهم شده و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

کرمی با اشاره به نرخ مصوب پارکینگ‌ها، اظهار کرد: قیمت پارکینگ بر اساس نرخ مصوب ستاد مرکزی اربعین، به ازای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده که یک تیم ۴۰ نفره ارزیابی و نظارتی به‌صورت سیار بر رعایت این نرخ نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم انجام می شود.

او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها در اوج سفرهای اربعینی، تأکید کرد: تنها به این پارکینگ اکتفا نشده و پارکینگ‌های دیگری نیز در مسیر مهران، از جمله پارکینگ‌های بخش خصوصی در داخل شهر و حومه، برای پذیرش خودروها آماده هستند و حتی در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت لازم برای مهیا کردن پارکینگ‌های جدید وجود دارد تا خدمت‌رسانی به زائران عزیز بدون هیچ مشکلی ادامه یابد.

انتهای پیام/