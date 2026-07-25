۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰

استاندار ایلام: 

ظرفیت پارکینگ‌های مهران ایلام برای پذیرش خودروهای زائران کافی است

ظرفیت پارکینگ‌های مهران ایلام برای پذیرش خودروهای زائران کافی است

استاندار ایلام با اشاره به آغاز پذیرش خودروهای زائران اربعین حسینی در پارکینگ بزرگ این شهرستان، از آمادگی کامل زیرساخت‌های پارکینگی برای میزبانی از زائران اباعبدالله الحسین(ع) خبر داد

به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی روز شنبه ۳ مردادماه، در بازدید میدانی از خودروگاه بزرگ اربعین در مهران، اظهار کرد: از پنج روز پیش فرآیند پذیرش خودروها آغاز شده و تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه خودرو در این پارکینگ پارک شده‌اند.

استاندار ایلام تصریح کرد: امکانات رفاهی از جمله توزیع آب سرد، موکب امداد خودرو و سایر ملزومات موردنیاز در این خودروگاه پیش‌بینی شده است. همچنین مأموران راهور به‌صورت مستمر بر ترافیک و هدایت خودروها نظارت دارند و خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

کرمی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین تکمیل شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این پارکینگ، سایر پارکینگ‌ها در مبادی ورودی شهر و نیز پارکینگ‌های شخصی، ظرفیت کافی برای پذیرش خودروهای زائران را دارند.

او یادآور شد: در مهران ظرفیت پارک بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو پیش‌بینی شده است و امسال نیز تمامی آماده‌سازی‌های لازم در این حوزه انجام شده است.

استاندار ایلام در خصوص جابه‌جایی زائرانی که با حمل‌ونقل عمومی وارد می‌شوند، گفت: در پایانه برکت، امکانات لازم برای انتقال زائران به نقطه صفر مرزی فراهم شده و هیچ گونه نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

کرمی با اشاره به نرخ مصوب پارکینگ‌ها، اظهار کرد: قیمت پارکینگ بر اساس نرخ مصوب ستاد مرکزی اربعین، به ازای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده که یک تیم ۴۰ نفره ارزیابی و نظارتی به‌صورت سیار بر رعایت این نرخ نظارت می‌کنند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم انجام می شود.

او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تکمیل ظرفیت پارکینگ‌ها در اوج سفرهای اربعینی، تأکید کرد: تنها به این پارکینگ اکتفا نشده و پارکینگ‌های دیگری نیز در مسیر مهران، از جمله پارکینگ‌های بخش خصوصی در داخل شهر و حومه، برای پذیرش خودروها آماده هستند و حتی در صورت افزایش تقاضا، ظرفیت لازم برای مهیا کردن پارکینگ‌های جدید وجود دارد تا خدمت‌رسانی به زائران عزیز بدون هیچ مشکلی ادامه یابد.

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کد خبر 1405050300170
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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