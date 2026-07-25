به گزارش میراث‌آریا، امروز شنبه ۳ مردادماه ۱۴۰۵، احمد کرمی استاندار ایلام به همراه فرزاد شریفی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان از مجتمع اقامتی- پذیرایی حاج عباس در منطقه مهدی‌ آباد ایلام بازدید کرد.

استاندار ایلام در حاشیه بازدید از مجتمع اقامتی- پذیرایی حاج عباس در منطقه مهدی‌آباد، ضمن ارزیابی وضعیت زیرساخت‌ های گردشگری استان، اظهار کرد: ایجاد این فضای اقامتی با بهره‌ گیری از تجهیزات مدرن و تکنولوژی‌ های روز یک اقدام ارزشمند در مسیر خدمت‌رسانی به زائران عتبات عالیات و گردشگران است که می‌ تواند به عنوان یک آورده قابل‌ توجه در حوزه گردشگری استان ثبت شود.

احمد کرمی با تأکید بر اینکه گردشگری در کنار مرز و کشاورزی، از ظرفیت‌ های راهبردی استان محسوب می‌ شود، تصریح کرد: با توجه به جاذبه‌ های طبیعی و تاریخی منحصر به فرد ایلام، ظرفیت گردشگری ما در سطح بسیار بالایی قرار دارد و ایجاد فضاهای اقامتی استاندارد و مجهز از نیازهای ضروری استان برای توسعه این بخش است.

استاندار ایلام با اشاره به اهمیت این بازدید در ایام نزدیک به اربعین حسینی افزود: بازدید امروز با هدف بررسی دقیق‌ تر زیرساخت‌ های زائرپذیر انجام شد نکته قابل توجه در این مجتمع اعلام آمادگی مدیریت مجموعه برای ارائه تخفیف ۵۰ درصدی به زائران اربعین است که ظرفیت بسیار مناسبی را برای خدمت‌ رسانی فراهم کرده است.

او در پایان ضمن قدردانی از مالک مجموعه بابت تلاش برای ارتقای استانداردهای اقامتی و همچنین تشکر از اصحاب رسانه برای انعکاس این اقدامات، عنوان کرد: این مجتمع با ظرفیت ۴۴ اتاق و امکانات پذیرایی مطلوب می‌ تواند نقش موثری در بهبود تجربه اقامتی مسافران ایفا کند ما ضمن حمایت از چنین سرمایه‌ گذاری‌هایی پیگیر تسهیل مسیر برای فعالان حوزه گردشگری خواهیم بود.

فرزاد شریفی مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام نیز در این بازدید گفت: این مجتمع اقامتی با ظرفیت پذیرش ۱۲۰ نفر و دارا بودن ۴۴ اتاق مجهز، همراه با سه تالار پذیرایی مدرن و سنتی، بخشی از ظرفیت‌ های بالقوه استان در حوزه گردشگری است که می‌تواند نقش مؤثری در ماندگاری زائران و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

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