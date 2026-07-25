تأیید نهایی عرصه پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان؛ گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی ایلام

به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۳ مردادماه ۱۴۰۵، از تأیید نهایی پرونده تعیین عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان توسط پژوهشکده باستانشناسی کشور خبر داد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با بیان اینکه تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی یکی از مهمترین اقدامات در راستای حفاظت و صیانت از میراثفرهنگی کشور است، اظهار کرد: پرونده پیشنهادی تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نخستینبار در سال ۱۳۹۸ به پژوهشکده باستانشناسی ارسال شد، اما به دلیل وجود برخی نواقص در مستندات، مورد تأیید قرار نگرفت.
شریفی افزود: با پیگیریهای مستمر معاونت میراثفرهنگی ادارهکل و رئیس پایگاه پژوهشی شهر تاریخی سیروان و پس از رفع نواقص اعلامشده از سوی کارشناسان پژوهشکده باستانشناسی، پرونده تکمیل و مجدداً برای بررسی ارسال شد که در نهایت مورد تأیید نهایی قرار گرفت.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، عرصه و حریم مصوب این محوطه تاریخی تعیین و نقشههای مصوب برای بهرهبرداری و رعایت ضوابط حفاظتی به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد.
شریفی تأکید کرد: تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نقش مهمی در جلوگیری از تعرض، ساماندهی فعالیتهای عمرانی و حفظ ارزشهای تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند خواهد داشت و زمینه را برای حفاظت هرچه بهتر از این میراث گرانبها برای نسلهای آینده فراهم میکند.
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