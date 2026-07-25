۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۱

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

تأیید نهایی عرصه پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان؛ گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی ایلام

تأیید نهایی عرصه پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان؛ گامی مهم در حفاظت از میراث فرهنگی ایلام

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام از تأیید نهایی پرونده تعیین عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حفاظت، صیانت و مدیریت اصولی این اثر ارزشمند تاریخی عنوان کرد.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۳ مردادماه ۱۴۰۵، از تأیید نهایی پرونده تعیین عرصه و حریم پیشنهادی محوطه تاریخی سیروان توسط پژوهشکده باستان‌شناسی کشور خبر داد.

 مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با بیان اینکه تعیین عرصه و حریم آثار تاریخی یکی از مهم‌ترین اقدامات در راستای حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی کشور است، اظهار کرد: پرونده پیشنهادی تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ به پژوهشکده باستان‌شناسی ارسال شد، اما به دلیل وجود برخی نواقص در مستندات، مورد تأیید قرار نگرفت.

شریفی افزود: با پیگیری‌های مستمر معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل و رئیس پایگاه پژوهشی شهر تاریخی سیروان و پس از رفع نواقص اعلام‌شده از سوی کارشناسان پژوهشکده باستان‌شناسی، پرونده تکمیل و مجدداً برای بررسی ارسال شد که در نهایت مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام تصریح کرد: پس از طی مراحل قانونی، عرصه و حریم مصوب این محوطه تاریخی تعیین و نقشه‌های مصوب برای بهره‌برداری و رعایت ضوابط حفاظتی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.

شریفی تأکید کرد: تعیین عرصه و حریم محوطه تاریخی سیروان نقش مهمی در جلوگیری از تعرض، سامان‌دهی فعالیت‌های عمرانی و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این محوطه ارزشمند خواهد داشت و زمینه را برای حفاظت هرچه بهتر از این میراث گران‌بها برای نسل‌های آینده فراهم می‌کند.
 

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کد خبر 1405050300159
معصومه علیمحمدی
دبیر محمد آوخ

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