۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۵

استاندار ایلام

بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند

بیش از ۶۰ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کرده‌اند

استاندار ایلام با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها و خدمات اربعین در مرز مهران گفت: بیش از ۶۰ درصد زائرانی که تاکنون در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، مرز مهران را برای سفر به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند و تمامی امکانات لازم برای تردد روان، ایمن و ارائه خدمات به زائران فراهم شده است.

به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی استاندار ایلام شامگاه یکشنبه ۴ مردادماه در گفت‌وگوی زنده با خبر شبانگاهی شبکه یک سیما، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: مرز مهران به عنوان اصلی‌ترین گذرگاه تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) شناخته می‌شود و به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات و خدمات گسترده ارائه‌شده، همچنان نخستین انتخاب زائران است.

استاندار ایلام با اشاره به آمار ثبت‌نام زائران، افزود: تاکنون بیش از ۲میلیون نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۶۰ درصد آنان مرز مهران را برای خروج از کشور برگزیده‌اند.

کرمی تأکید کرد: تمامی زیرساخت‌های لازم برای تردد آسان و ارائه خدمات مطلوب به زائران در مرز مهران فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی به صورت شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند.

او با بیان اینکه مردم استان ایلام و شهرستان مهران همچون سال‌های گذشته با تمام توان در میدان خدمت حضور دارند، گفت: بیش از ۴۵۰ آشپزخانه خانگی برای پذیرایی از زائران برپا شده و قرارگاه‌های آبرسانی نیز تأمین آب خنک مورد نیاز زائران را بر عهده دارند.

استاندار ایلام ادامه داد: ۱۲۴ پارکینگ در شهر مهران آماده پذیرش خودروهای زائران است و بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس نیز عملیات جابه‌جایی زائران از محل پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی را انجام می‌دهند.

کرمی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای ایجاد سفری آسان، ایمن و روان انجام شده و همه امکانات مورد نیاز زائران در بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

او با اشاره به جایگاه ویژه مرز مهران افزود: مهران نزدیک‌ترین مرز به عتبات عالیات است و از زمان آزادسازی این شهر در عملیات کربلای یک، نام مهران با کربلا گره خورده و امروز به عنوان دروازه عتبات عالیات شناخته می‌شود.

استاندار ایلام در پایان با قدردانی از مهمان‌نوازی مردم استان ایلام و تلاش دستگاه‌های اجرایی گفت: زائران با آرامش، امنیت و نظم از مرز مهران تردد می‌کنند و امیدواریم زیارت همه عاشقان سیدالشهدا(ع) مورد قبول درگاه الهی قرار گیرد.

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کد خبر 1405050500328
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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