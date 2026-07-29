به گزارش میراثآریا، احمد کرمی استاندار ایلام، عصر روز سهشنبه ۶ مردادماه در نشست قرارگاه حملونقل جادهای زائرین اربعین حسینی که در پایانه بینالمللی شهید رئیسی (برکت) برگزار شد، با ارائه آماری قابلتوجه از حجم ترددها، از مدیریت موفق بزرگترین عملیات حملونقل جادهای کشور در این خطۀ مرزی خبر داد.
او با اشاره به نبض تپنده خدمترسانی در این گذرگاه بینالمللی، اظهار کرد: مدیریت چنین حجم عظیمی از مسافر، نیازمند برنامهریزی منسجم، هماهنگی فرابخشی و دقتنظر ویژهای است که با هدایت ستاد مرکزی اربعین و کمیتههای ۱۸گانه استانی محقق شده است.
استاندار ایلام با اشاره جزئیات آمار ترددها تا ساعت ۱۸ روز سهشنبه ۶ مردادماه جاری تصریح کرد: از بامداد تا این لحظه، بیش از ۱۷۰ هزار تردد زائر از مرز بینالمللی مهران به ثبت رسیده است. بر اساس پیشبینیها، مجموع تردد امروز از مرز یک میلیون و ۵۰ هزار نفر فراتر خواهد رفت که رقمی کمنظیر در تاریخ عملیات اربعین بهشمار میرود.
نماینده عالی دولت استان ایلام در ادامه، تمهیدات اندیشیده شده در پایانه شهید رئیسی را یکی از نقاط عطف مدیریت این رویداد عظیم برشمرد و تصریح کرد: استقرار متمرکز نمایندگان تمامی استانهای کشور در این پایانه، اقدامی شاخص و کارگشا برای تسریع در فرآیند بازگشت زائران به شهرهای خود است.
او ادامه داد: در نقطه مقابل، پایانه شهید سلیمانی نیز به امکانات رفاهی و خدماتی مطلوبی تجهیز شده است؛ از برپایی موکبهای قدرتمند و نمایشگاه صنایعدستی و گردشگری گرفته تا استقرار دستگاههای امدادی و اماکن استراحت مجهز به سیستمهای سرمایشی پیشرفته، همه دستبه دست هم دادهاند تا زائران با آرامش خاطر به سکوی استان مربوطه هدایت شوند و طعم شیرین خدمت خالصانه را بچشند.
کرمی، همدلی و هماهنگی مثالزدنی میان نهادهای اجرایی، امدادی و انتظامی را رمز موفقیت این حماسه ملی و مذهبی دانست و تأکید کرد: علیرغم شرایط خاص کشور، برنامهریزیها بهصورت هدفمند، دقیق و شبانهروزی در حال پیگیری است و همۀ ارکان استان، مسیر خدمترسانی را با اولویت مطلقِ رضایت تکتک زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ادامه میدهند. این یک فرمان عملیاتی است که تا آخرین زائر، بیوقفه ادامه خواهد یافت.
استاندار ایلام در بخش پایانی سخنان خود، در میان خیل عظیم خادمان و اصحاب رسانه، این رویداد عظیم را فرصتی بینظیر برای روایتگری دلدادگی خواند و اظهار کرد: در دل این حماسه فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی، سوژههای خبری جذاب و ماندگاری نهفته است که تاریخ معاصر کشورمان را زینت خواهد بخشید. از خادمان گمنامی که خالصانه خاک پای زوارند، تا امدادگران فداکار و رانندگان پرتلاش ناوگان حملونقل، همگی بخشی از خط روایت عشق به ساحت مقدس اباعبدالله الحسین (ع) هستند. امیدوارم با همت والای شما خبرنگاران، اخبار تأثیرگذاری از این شکوه خدمت و عشق، به گوش مردم ایران و جهان مخابره شود.
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