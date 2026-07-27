به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایشگاه صنایعدستی پایانه شهید رئیسی مرز مهران با هدف معرفی ظرفیتهای صنایعدستی، حمایت از هنرمندان استان و آشنایی زائران اربعین حسینی با هنر و فرهنگ غنی ایلام برپا شده و در کنار عرضه محصولات بومی، صحنه خلق آثار ارزشمند فرهنگی و هنری نیز هست.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: در یکی از غرفههای این نمایشگاه، خانم عهدی از هنرمندان خلاق و باسابقه صنایعدستی استان، با خلق عروسکهای دستساز و هنرمندانه، یاد و خاطره شهدای والامقام میناب را گرامی داشته و با زبان هنر، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به زائران و مسافران مرز بینالمللی مهران منتقل کرده است.
او ادامه داد: این اقدام فرهنگی، تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه روایتی ماندگار از ارزشهای انقلاب اسلامی و رشادتهای شهداست که در قالب هنر صنایعدستی به تصویر درآمده و نشان میدهد هنرمندان ایلامی علاوه بر حفظ و احیای هنرهای سنتی، در پاسداشت هویت ملی و ارزشهای دینی نیز نقشآفرینی مؤثری دارند.
شریفی با تأکید بر اینکه صنایعدستی یکی از مهمترین ابزارهای انتقال فرهنگ و هویت هر سرزمین است، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت هنر برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، اقدامی ارزشمند و اثرگذار است که میتواند نسل امروز را بیش از پیش با فرهنگ ایثار و فداکاری آشنا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام خاطرنشان کرد: همزمانی برگزاری این نمایشگاه با ایام اربعین حسینی، فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ، هنر و توانمندیهای هنرمندان استان ایلام به زائران داخلی و خارجی فراهم کرده است و بدون تردید، آثاری که با الهام از نام و یاد شهدای میناب خلق شدهاند، جلوهای ماندگار از پیوند هنر، فرهنگ و معنویت در بزرگترین اجتماع مذهبی جهان به شمار میروند.
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