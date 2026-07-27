۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

گرامیداشت یاد شهدای میناب با هنر بانوی صنعتگر ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی مرز مهران

گرامیداشت یاد شهدای میناب با هنر بانوی صنعتگر ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی مرز مهران

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام گفت: حضور بانوی صنعتگر ایلامی در نمایشگاه صنایع‌دستی پایانه شهید رئیسی مرز مهران و خلق آثار الهام‌گرفته از فرهنگ ایثار، جلوه‌ای ماندگار از پیوند هنر اصیل ایرانی با آرمان‌های شهدای میناب را در مسیر تردد زائران اربعین به نمایش گذاشته است.

به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۴ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: نمایشگاه صنایع‌دستی پایانه شهید رئیسی مرز مهران با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان استان و آشنایی زائران اربعین حسینی با هنر و فرهنگ غنی ایلام برپا شده و در کنار عرضه محصولات بومی، صحنه خلق آثار ارزشمند فرهنگی و هنری نیز هست.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: در یکی از غرفه‌های این نمایشگاه، خانم عهدی از هنرمندان خلاق و باسابقه صنایع‌دستی استان، با خلق عروسک‌های دست‌ساز و هنرمندانه، یاد و خاطره شهدای والامقام میناب را گرامی داشته و با زبان هنر، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را به زائران و مسافران مرز بین‌المللی مهران منتقل کرده است.

او ادامه داد: این اقدام فرهنگی، تنها یک فعالیت هنری نیست، بلکه روایتی ماندگار از ارزش‌های انقلاب اسلامی و رشادت‌های شهداست که در قالب هنر صنایع‌دستی به تصویر درآمده و نشان می‌دهد هنرمندان ایلامی علاوه بر حفظ و احیای هنرهای سنتی، در پاسداشت هویت ملی و ارزش‌های دینی نیز نقش‌آفرینی مؤثری دارند.

شریفی با تأکید بر اینکه صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین ابزارهای انتقال فرهنگ و هویت هر سرزمین است، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت هنر برای زنده نگه داشتن یاد شهدا، اقدامی ارزشمند و اثرگذار است که می‌تواند نسل امروز را بیش از پیش با فرهنگ ایثار و فداکاری آشنا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام خاطرنشان کرد: همزمانی برگزاری این نمایشگاه با ایام اربعین حسینی، فرصت مناسبی برای معرفی فرهنگ، هنر و توانمندی‌های هنرمندان استان ایلام به زائران داخلی و خارجی فراهم کرده است و بدون تردید، آثاری که با الهام از نام و یاد شهدای میناب خلق شده‌اند، جلوه‌ای ماندگار از پیوند هنر، فرهنگ و معنویت در بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به شمار می‌روند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405050500383
معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha