به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز ۷ مردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، نمایشگاه صنایع‌دستی اربعین در شهرستان بدره با استقرار ۸ غرفه صنایع‌دستی در کنار موکب مرکزی این شهر برپا شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نمایشگاه با همکاری سپاه پاسداران شهرستان بدره و با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان، حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی و عرضه مستقیم محصولات به زائران و مسافران اربعین برگزار شده است.

او با بیان اینکه اربعین فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، هنر و هویت استان ایلام به زائران داخلی و خارجی است، تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تلاش کرده است با برپایی نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در مسیر تردد زائران، زمینه رونق اقتصادی هنرمندان و معرفی هنرهای اصیل استان را فراهم کند.

شریفی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه تا پایان ایام اربعین پذیرای زائران خواهد بود و علاقه‌مندان می‌توانند از نزدیک با آثار و تولیدات هنرمندان صنایع‌دستی استان آشنا شوند.

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