به گزارش میراث‌آریا، احمد کرمی امروز ۷ مردادماه در نشست ستاد ویژه اربعین شهرستان مهران با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از اقدامات وزارت ارتباطات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان قدردانی کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در حوزه فیبر نوری و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، به‌ویژه در آستانه اربعین، شایسته تقدیر است.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه استان ایلام محل عبور میلیون‌ها زائر اربعین است، افزود: امروز ارتباطات و فناوری اطلاعات به یکی از مهم‌ترین نیازهای زائران تبدیل شده و حتی در برخی موارد، اهمیت آن هم‌تراز با تأمین آب و غذا برای زائران است.

او احداث مرکز دوم PC در استان را از ضروریات دانست و تصریح کرد: با توجه به جایگاه ارتباطات در زندگی امروز مردم و حجم بالای تردد زائران، ایجاد این مرکز باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گیرد.

کرمی همچنین بر بازسازی سایت‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ ۱۲ روزه، تکمیل پروژه‌های فیبر نوری، اجرای ۴۴ سایت باقی‌مانده خدمات عمومی اجباری (USO)، تقویت پوشش آنتن‌دهی در محورهای شش‌گانه اربعین، ارتقای فناوری سایت‌های تلفن همراه و توسعه شبکه 5G در استان تأکید کرد.

استاندار ایلام با اشاره به آمار تردد زائران از مرز مهران، گفت: از بامداد امروز تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده‌اند و از ابتدای ماه صفر نیز مجموع ترددها از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.

او خاطرنشان کرد: مرز مهران به دلیل نزدیکی به عتبات عالیات، زیرساخت‌های مناسب و میزبانی شایسته مردم استان، همچنان انتخاب نخست زائران اربعین است و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی این مرز باید با نگاه ویژه دنبال شود.

کرمی در پایان از حضور میدانی وزیر ارتباطات و برگزاری جلسات ویژه برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اربعین قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این سفر، دستاوردهای ارزشمندی برای توسعه ارتباطات استان ایلام به همراه داشته باشد.

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