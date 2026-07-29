به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی امروز ۷ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: کمپینگ گردشگری بام سراب درهشهر واقع در منطقه نمونه گردشگری سراب، با ۱۱ کانکس مجهز، آماده اسکان و ارائه خدمات به زائران اربعین است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام افزود: در کنار این کمپینگ، تعدادی از اقامتگاههای بومگردی استان نیز با اعلام آمادگی، خدمات اقامتی خود را بهصورت رایگان یا با تخفیف ویژه در اختیار زائران قرار دادهاند تا بخشی از نیاز اسکان مسافران در ایام اربعین تأمین شود.
او با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیتهای گردشگری استان برای خدمترسانی به زائران، تصریح کرد: همافزایی بخش خصوصی و مراکز اقامتی استان، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن اقامتی مناسب برای زائران اربعین حسینی خواهد داشت.
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