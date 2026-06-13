به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای حفاظت هرچه بهتر از میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان و با پیگیریهای صورتگرفته، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای ایجاد سیستم حفاظتی و ساخت مخازن امن موزه باستانشناسی درهشهر اختصاص یافته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: موزه باستانشناسی درهشهر بهعنوان یکی از مهمترین مراکز نگهداری آثار تاریخی استان، نقش مهمی در معرفی پیشینه تمدنی و فرهنگی منطقه ایفا میکند و تقویت زیرساختهای حفاظتی آن از اولویتهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام است.
شریفی با اشاره به اهمیت نگهداری اصولی اشیای تاریخی و فرهنگی، تصریح کرد: ایجاد مخازن استاندارد و تجهیز سیستمهای حفاظتی و امنیتی این مجموعه، زمینه صیانت مطلوب از آثار ارزشمند موجود و فراهم شدن شرایط مناسب برای نگهداری و نمایش آثار را مهیا خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام خاطرنشان کرد: این ادارهکل با بهرهگیری از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی، توسعه و ارتقای زیرساختهای موزهای و حفاظت از میراث گرانبهای استان را با جدیت دنبال میکند تا زمینه انتقال این سرمایههای ارزشمند به نسلهای آینده فراهم شود.
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