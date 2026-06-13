به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی اظهار کرد: در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی و با هدف معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات بومی استان در بازارهای بین‌المللی، امروز ۲۳ خردادماه تعداد ۲۱نفر از صنعتگران ایلامی در چهل و هشتمین نمایشگاه صنایع‌دستی بازار کوت کشور عراق حضور یافته‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام افزود: هنرمندان استان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، آثار و تولیدات خود را در این نمایشگاه عرضه کرده‌اند که با استقبال قابل توجه بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی مواجه شده است.

او با اشاره به جایگاه استان ایلام در تولید صنایع‌دستی اصیل و بومی، تصریح کرد: حضور مستمر صنعتگران استان در نمایشگاه‌های خارجی، علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر غنی ایلام، نقش مؤثری در بازاریابی، توسعه صادرات و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی برای فعالان این حوزه دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام خاطرنشان کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با بهره‌گیری از ظرفیت بازار کشورهای همسایه، به ویژه کشور عراق، تلاش می‌کند زمینه حضور گسترده‌تر هنرمندان و صنعتگران استان را در رویدادهای بین‌المللی فراهم کرده و سهم صنایع‌دستی ایلام را در بازارهای هدف افزایش دهد.

انتهای پیام/