به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز جنعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته صنایع‌دستی، امروز جمعه ۲۲ خردادماه جمعی از هنرمندان و صنعتگران استان ایلام در قالب چهل‌وهفتمین حضور برون‌مرزی خود، با برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر کوت استان واسط کشور عراق، جلوه‌ای از هنر، اصالت و ظرفیت‌های فرهنگی این استان را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های صنعتگران ایلامی، توسعه بازارهای هدف، افزایش صادرات محصولات صنایع‌دستی و تقویت دیپلماسی فرهنگی میان دو استان برگزار شده است و با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان، تجار و دوستداران هنرهای سنتی در استان واسط همراه بوده است.

شریفی تصریح کرد: در این رویداد، آثار متنوعی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم نقش‌برجسته، محصولات چرم دست‌دوز، معرق، منبت، زیورآلات سنتی و سایر تولیدات هنری استان ایلام در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

او ادامه داد: تداوم حضور صنعتگران ایلامی در بازار عراق و برگزاری مستمر نمایشگاه‌های تخصصی در شهرهای مختلف این کشور، بیانگر موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای و دیپلماسی فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در ایجاد پیوندهای فرهنگی و اقتصادی با کشور همسایه است.

شریفی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در شهر کوت استان واسط عراق، همزمان با هفته صنایع‌دستی و در راستای حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای بازاریابی و صادرات محصولات صنایع‌دستی استان برگزار شده است.

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