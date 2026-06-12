۲۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۹

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام خبر داد

چهل‌وهفتمین حضور صنعتگران ایلامی در شهر کوت عراق همزمان با هفته صنایع‌دستی

چهل‌وهفتمین حضور صنعتگران ایلامی در شهر کوت عراق همزمان با هفته صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از برگزاری چهل و هفتمین نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر کوت واسط عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز جنعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته صنایع‌دستی، امروز جمعه ۲۲ خردادماه جمعی از هنرمندان و صنعتگران استان ایلام در قالب چهل‌وهفتمین حضور برون‌مرزی خود، با برپایی نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر کوت استان واسط کشور عراق، جلوه‌ای از هنر، اصالت و ظرفیت‌های فرهنگی این استان را به نمایش گذاشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های صنعتگران ایلامی، توسعه بازارهای هدف، افزایش صادرات محصولات صنایع‌دستی و تقویت دیپلماسی فرهنگی میان دو استان برگزار شده است و با استقبال چشمگیر علاقه‌مندان، تجار و دوستداران هنرهای سنتی در استان واسط همراه بوده است.

شریفی تصریح کرد: در این رویداد، آثار متنوعی در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله گلیم نقش‌برجسته، محصولات چرم دست‌دوز، معرق، منبت، زیورآلات سنتی و سایر تولیدات هنری استان ایلام در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

او ادامه داد: تداوم حضور صنعتگران ایلامی در بازار عراق و برگزاری مستمر نمایشگاه‌های تخصصی در شهرهای مختلف این کشور، بیانگر موفقیت سیاست‌های توسعه‌ای و دیپلماسی فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در ایجاد پیوندهای فرهنگی و اقتصادی با کشور همسایه است.

شریفی گفت: نمایشگاه صنایع‌دستی ایلام در شهر کوت استان واسط عراق، همزمان با هفته صنایع‌دستی و در راستای حمایت از هنرمندان، معرفی ظرفیت‌های بومی و ایجاد فرصت‌های جدید برای بازاریابی و صادرات محصولات صنایع‌دستی استان برگزار شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032201869
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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