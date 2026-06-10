۲۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳

نمایشگاه سه‌روزه صنایع‌دستی در ایلام برگزار شد

نمایشگاه سه‌روزه صنایع‌دستی در ایلام برگزار شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از برگزاری نمایشگاه سه روزه به مناسبت آغاز هفته صنایع‌دستی در شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد شریفی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت هفته صنایع‌دستی، از امروز ۲۰ خردادماه نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی به مدت سه روز در محل میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: این رویداد با هدف معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنرمندان و صنعتگران استان در حوزه‌های مختلف صنایع‌دستی برپا شده است.

شریفی تصریح کرد: در این نمایشگاه، ۳۵ صنعتگر از رشته‌های متنوع صنایع‌دستی حضور یافته و آثار و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

او ادامه داد: استقبال از این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای معرفی هرچه بهتر تولیدات بومی و حمایت از هنرمندان فراهم کرد.

در حاشیه این برنامه، فرزاد شریفی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، با حضور در محل برگزاری نمایشگاه از تلاش‌ها و مشارکت صنعتگران تقدیر کرد. وی ضمن قدردانی از نقش فعال هنرمندان در حفظ و ترویج هنرهای سنتی، بر اهمیت حمایت مستمر از این قشر تأکید نمود.

این نمایشگاه در راستای سیاست‌های حمایتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی و با هدف توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و ایجاد انگیزه در بین هنرمندان برگزار شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032001707
معصومه علیمحمدی
دبیر مهدی ارجمند

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