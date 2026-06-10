به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرزاد شریفی امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: به مناسبت هفته صنایعدستی، از امروز ۲۰ خردادماه نمایشگاه تخصصی صنایعدستی به مدت سه روز در محل میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام افزود: این رویداد با هدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای هنرمندان و صنعتگران استان در حوزههای مختلف صنایعدستی برپا شده است.
شریفی تصریح کرد: در این نمایشگاه، ۳۵ صنعتگر از رشتههای متنوع صنایعدستی حضور یافته و آثار و تولیدات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.
او ادامه داد: استقبال از این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای معرفی هرچه بهتر تولیدات بومی و حمایت از هنرمندان فراهم کرد.
در حاشیه این برنامه، فرزاد شریفی، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، با حضور در محل برگزاری نمایشگاه از تلاشها و مشارکت صنعتگران تقدیر کرد. وی ضمن قدردانی از نقش فعال هنرمندان در حفظ و ترویج هنرهای سنتی، بر اهمیت حمایت مستمر از این قشر تأکید نمود.
این نمایشگاه در راستای سیاستهای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی و با هدف توسعه بازار فروش محصولات صنایعدستی و ایجاد انگیزه در بین هنرمندان برگزار شده است.
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