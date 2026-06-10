به گزارش خبرنگار میراثآریا، حجتالاسلام والمسلمین اللهنور کریمیتبار، نماینده ولیفقیه در استان، امروز چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، در دیدار با مدیرکل و فعالان حوزه صنایع دستی، ضمن تجلیل از تلاش هنرمندان، با مقایسه صنایع دستی با سایر صنایع بزرگ، اظهار کرد: برخی صنایع بزرگ با هزینههای هنگفت و اثرات زیستمحیطی، اشتغال محدودی ایجاد میکنند، حال آنکه صنایع دستی با سرمایهگذاری اندک قادر به فراهم کردن فرصتهای شغلی گسترده برای هزاران نفر است.
نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام اربعین را یک فرصت استثنایی برای معرفی و فروش محصولات صنایع دستی استان دانست و افزود: استفاده از ظرفیت اقتصادی اربعین در سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته و امروز بسیاری از استانها برای عرضه محصولات خود در این رویداد حضور مییابند.
اللهنور کریمیتبار در استان خواستار جانمایی بهینه محصولات در مسیر تردد زائران شد تا ضمن افزایش فروش هنرمندان، شاهد معرفی بهتر دستاوردهای بومی استان باشیم.
گشودن درهای بازار عراق به روی هنرمندان ایلامی
نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایلام با اشاره به ظرفیت بازار کشور عراق و ارتباطات شکلگرفته با مسئولان و فعالان اقتصادی عراق، گفت: این امر فرصتی مناسب برای توسعه صادرات صنایع دستی استان قلمداد می شود امیدواریم که این مسیر به بازارهای منطقهای و حتی اروپایی نیز گسترش یابد.
کریمیتبار بر نقش پررنگ بانوان، به ویژه زنان خانهدار، در کنار مدیریت خانواده، در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و این امر را گامی مؤثر در جهت تقویت اقتصاد خانواده دانست.
او همچنین نقش زنان عشایر و روستایی در تولید و خودکفایی را حیاتی خواند و گفت: لزوم انتقال این فرهنگ ارزشمند به نسلهای آینده ضرورت دارد.
کریمیتبار خواستار توجه ویژه رسانهها به معرفی ظرفیتهای صنایع دستی شد و گفت: تولید مستندها و آثار نمایشی درباره سبک زندگی و نقش زنان در تولید راهکاری مؤثر برای ترویج فرهنگ کار و حمایت از این صنعت است.
او با تأکید بر رعایت بالاترین استانداردهای کیفی در تولیدات صادراتی، محصول خروجی از استان و کشور را نماینده فرهنگ، هنر و هویت ایرانی دانست و کیفیت را بهترین ابزار معرفی توانمندیهای کشور قلمداد کرد. حجتالاسلام کریمیتبار همچنین بر رعایت حقوق کارگران، بیمه فعالان این حوزه و انصاف در کسبوکار تأکید کرد و گفت: بقا و توسعه کسبوکار در گرو رعایت این اصول است و صرفاً سود مادی نیست.
اقدامات عملی در حوزه صادرات و حمایت از فعالان
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، نیز در این دیدار به تشریح اقدامات انجامشده در حوزه دیپلماسی اقتصادی پرداخت و از برگزاری نزدیک به 46 نمایشگاه صنایع دستی در کشور عراق و انعقاد تفاهمنامههای متعدد با استانهای این کشور خبر داد و گفت: حدود 30 هزار نفر در این حوزه در استان فعالیت دارند. همچنین از فعالان این بخش از طریق تبصرههای 18 و 15 و تسهیلات مشاغل خانگی حمایت هایی صورت گرفته است.
ایلام؛ پیشگام در بهرهبرداری از ظرفیت مرز
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با استناد به اعلام وزیر میراثفرهنگی، استان ایلام را پیشگام در بهرهبرداری از ظرفیت مرز در حوزه صنایع دستی در سطح کشور معرفی کرد و از حمایتهای استاندار، معاونت اقتصادی استانداری، نمایندگی وزارت امور خارجه و مسئولان پایانه مرزی مهران قدردانی نمود.
ضرورت توسعه زیرساختها و بازارهای فروش
شریفی خواستار اختصاص فضای مناسب برای برپایی نمایشگاه صنایع دستی در ایام اربعین شد و گفت: فروش چهار میلیارد تومانی محصولات در اربعین سال گذشته گواهی بر پتانسیل عظیم این رویداد است.
او بر ضرورت ایجاد نمایشگاههای دائمی صنایع دستی در استان و توسعه مستمر بازارهای فروش تأکید کرد و گفت: این امر مهمترین راهکار تقویت اقتصاد صنایع دستی در ایلام است.
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