فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در یادداشتی نوشت: فرارسیدن هفته صنایعدستی، فرصت مغتنمی برای پاسداشت تلاشهای هنرمندان و صنعتگرانی است که با دستان توانمند خود، روایتگر فرهنگ، اصالت و هویت این سرزمین هستند. هنرمندانی که با عشق و تعهد، میراث نیاکان را حفظ کرده و آن را به نسلهای آینده منتقل میکنند.
استان ایلام با برخورداری از ظرفیتهای غنی فرهنگی و تنوع کمنظیر رشتههای صنایعدستی، همواره یکی از استانهای تأثیرگذار کشور در این حوزه بوده است. هنرهایی همچون گلیم نقشبرجسته، جاجیمبافی، نمدمالی، گیوهبافی، حصیربافی و دیگر رشتههای بومی، بیانگر پیوند عمیق مردم این دیار با فرهنگ، طبیعت و تاریخ کهن ایران اسلامی است.
در سالهای اخیر، با رویکرد دولت و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در حمایت از تولیدات بومی و توسعه بازارهای هدف، صنایعدستی ایلام توانسته است فراتر از مرزهای کشور، جایگاه شایستهای در عرصههای بینالمللی به دست آورد. برگزاری مستمر نمایشگاههای صنایعدستی استان در کشور عراق و استقبال گسترده شهروندان و تجار عراقی از تولیدات هنرمندان ایلامی، نشاندهنده ظرفیت بالای این آثار در توسعه تعاملات فرهنگی و اقتصادی میان دو کشور است.
در همین راستا، تاکنون نمایشگاههای متعددی از صنایعدستی استان در شهرهای مختلف عراق برگزار شده که علاوه بر معرفی فرهنگ و هنر اصیل ایلام، زمینه مناسبی برای توسعه صادرات و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدکنندگان استان فراهم کرده است.
بیتردید، نمایشگاههای برونمرزی صنایعدستی تنها یک رویداد اقتصادی نیستند، بلکه جلوهای از دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بستری برای تقویت پیوندهای تاریخی، مذهبی و اجتماعی میان ملتهای دوست و همسایه محسوب میشوند.
تجربه موفق حضور هنرمندان ایلامی در بازارهای عراق نشان داده است که صنایعدستی میتواند به عنوان سفیری فرهنگی، پیامآور صلح، دوستی و همگرایی میان ملتها باشد.
هفته صنایعدستی، یادآور این حقیقت است که حمایت از هنرمندان و صنعتگران، سرمایهگذاری برای حفظ هویت ملی و توسعه اقتصادی کشور است. امروز بیش از هر زمان دیگری باید با تقویت زیرساختهای تولید، حمایت از فعالان این حوزه، توسعه بازارهای داخلی و خارجی و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی فرهنگی، زمینه شکوفایی هرچه بیشتر صنایعدستی را فراهم کرد.
بیگمان، آینده روشن صنایعدستی ایران در گرو همافزایی دستگاههای اجرایی، مشارکت بخش خصوصی و تلاش هنرمندان خلاقی است که با دستان خود، تاریخ و فرهنگ این سرزمین را به تصویر میکشند. هفته صنایعدستی، فرصتی برای تجدید عهد با این گنجینه ارزشمند و ادای احترام به هنرمندانی است که نام ایران و ایلام را با هنر، اصالت و خلاقیت در عرصههای ملی و بینالمللی پرآوازه ساختهاند.
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