به گزارش خبرنگار میراثآریا ، تقارن روز جهانی صنایعدستی با روز تکریم بازنشستگان بهانهای ارزشمند شد تا عمارت تاریخی میراث فارس، میزبان جمعی از کارکنان بازنشسته و پیشکسوتان عرصه صنایعدستی باشد در این مراسم که با هدف قدردانی از دههها خدمت صادقانه برگزار شد،
معاون صنایعدستی استان، درتاریخ 21 خرداد ماه 1405به تبیین جایگاه رفیع این عزیزان در ساختار اداری و هنری استان پرداخت.
مجید سلیمی با اشاره به اینکه صنایعدستی خود هنری برخاسته از ریشه و اصالت است، گفت: همانگونه که یک اثر هنری با گذشت زمان ارزشمندتر میشود، تجربه همکاران بازنشسته ما نیز گنجینهای است که نمیتوان برای آن قیمتی تعیین کرد. ما معتقدیم بازنشستگی پایان کار نیست، بلکه آغاز فصلی است که در آن، این نیروهای باتجربه میتوانند به عنوان دیدهبانان و مشاوران امین، مسیر توسعه صنایعدستی را هموار کنند.
معاون صنایعدستی فارس با تأکید بر لزوم انتقال دانشِ تجربی به نسل جدید کارشناسان و هنرمندان افزود: بازنشستگان ما دههها با چالشهای بازار، تولید و صیانت از هنرهای سنتی دستوپنجه نرم کردهاند. استفاده از این تجربههای انباشته شده، مانع از تکرار خطاها شده و به ما کمک میکند تا با دیدی جامعتر، به سمت تجاریسازی و حمایت از هنرمندان گام برداریم.
سلیمی بیان کرد: دعوت از این عزیزان در روز جهانی صنایعدستی، پیامی روشن دارد؛ اینکه هویت امروز صنایعدستی فارس مدیون تلاشهای دیروز این بزرگواران است. ما به دنبال ایجاد ساختاری هستیم تا از توان کارشناسی بازنشستگان در شوراهای مشورتی و اتاقهای فکر معاونت صنایعدستی به طور مستمر بهرهمند شویم.
در پایان این مراسم، بازنشستگان صنایعدستی فارس در فضایی آکنده از خاطرات مشترک، به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت معیشتی هنرمندان و ارتقای جایگاه صنایعدستی استان در بازارهای جهانی پرداختند.
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