بهگزارش خبرنگار میراثآریا، در این نشست که اعضای شورای فنی معاونت میراثفرهنگی، مدیرانکل این معاونت، تعدادی از مدیرانکل استانها و جمعی از کارشناسان حضور داشتند، خسارات جنگ ۴۰ روزه در بناهای تاریخی، موزهها و پایگاههای ملی و جهانی بررسی شد.
در این جلسه، شرایط، وضعیت و همچنین خسارتهای واردشده به آثار تاریخی در استانهای ایلام، بوشهر، گیلان، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان، همدان و... مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای جبران خسارات، صیانت و حفاظت از این آثار و تقویت همکاری با نهادهای مختلف صادر شد.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی در این جلسه تاکید کرد: حفظ میراثفرهنگی و بازسازی بناهایی که در جریان جنگ رمضان آسیب دیدهاند، رسالتی ملی برای حفظ هویت و تاریخ کشور است. همزمان با بررسی وضعیت بناهای آسیبدیده، تمامی جوانب فنی برای آغاز عملیات مرمت اضطراری باید در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.
او همچنین با تاکید بر اهمیت ساماندهی داربستهای نصبشده در بناهای تاریخی، یادآور شد: ما نهضت نجاتبخشی بناهای تاریخی از داربستها را آغاز کردهایم؛ حضور این داربستها در کنار آثار تاریخی طولانی شده است و برنامهریزی جدی برای جمعآوری آنها داریم.
دارابی با اشاره به اهمیت برگزاری همایشهای علمی در محل پایگاههای ملی، جهانی و موزهها افزود: برگزاری همایشها با موضوع میراثفرهنگی اقدام بسیار شایستهای است و کاملاً با آن موافقیم. اعتقاد دارم یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سواد میراثی، برگزاری همایشهای علمی و تقویت موضوع روایتگری در موزهها، آثار تاریخی و پایگاههای ملی و جهانی است.
قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی کشور خاطرنشان کرد: در صیانت و مرمت آثار تاریخی باید بتوانیم بهخوبی از ظرفیت شهرداریها استفاده کنیم.
در پایان این جلسه، شورای فنی مقرر کرد تا فهرست دقیق آسیبها و اولویتبندی پروژههای بازسازی در مناطق جنگزده، جهت تخصیص بودجه ویژه به معاونت میراثفرهنگی ارائه شود.
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