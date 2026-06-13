آیین سنتی علم بندان در روستای نظام آباد شهرستان بردسکن برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، محمد نظامآبادی امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ با بیان اینکه آیین علم بندان ریشه در آداب و رسوم و اعتقادات و فرهنگ و عرض ارادت به ساحت مقدس ابا عبدالحسین (ع) و اهل بیت (ع) دارد، گفت: این آیین هرساله در آستانه و چند روز مانده به محرم با آیین و برنامههای خاص در روستای نظام آباد بردسکن برگزار میشود.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گرشگری وصنایع دستی شهرستان بردسکن ادامه داد: در این آئین علم که نماد ایستادگی، مقاومت، ایثار، شهادت و یاد آور رشادت های علمدار کربلا حضرت عباس (ع) و عزاداری هاست با پارچههای مشکی و رنگی و کتیبه تزئین میشود تا در ایام محرم به عنوان نماد عزا در مساجد و جلوی دستهها و هیئت مذهبی بر شکوه مراسم عزاداری بیفزاید.
نظامآبادی با بیان اینکه مرحوم حاج دلاور رمضانی را یکی از پیر غلامانی است که سالیان طولانی در نقش علمدار جلو هیئت فعالیت داشته است، گفت: دو مراسم سنتی علم بندان و علم گردان از مراسمها و آئینهای سوگ روستای نظام آباد بردسکن است که همه ساله جمعیت زیادی از عاشقان و مریدان را به خود جذب و در آن شرکت میکنند.
او تصریح کرد: آئین علم گردان روستای نظام آباد با قدمتی طولانی، هرساله به میزبانی پیرغلام ابا عبدالله مرحوم حاج ابراهیم نظامآبادی در شب عاشورا برگزار میشود و به عنوان میراث معنوی در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده است و تلاش داریم آیین علم بندان نیز در این فهرست ثبت شود.
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