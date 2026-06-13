به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیدجواد موسوی امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: براساس تفاهم نامه امضا شده بین این اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی و پارک علم و فناوری خراسان رضوی علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت درخواست به آدرس https://portal.kstp.ir مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی ادامه داد: ایجاد زمینه مناسب برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و حمایت از توسعه شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، یکی از اهداف مهم این تفاهم نامه است که نقش محوری در تحول اقتصاد دانش‌محور و خدمات آموزش و مشاوره کسب و کار، تسهیلات نوآوری و فضای کار اشتراکی را برای متقاضیان به همراه دارد.

او با بیان این‌که متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و پذیرفته شدن در مرکزنوآوری و خانه خلاق (خانه ملک) از خدمات استقرار در فضای کارگاهی، خدمات آموزش، مشاوره و منتورینگ، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های تخصصی وارائه تسهیلات بانکی بهره مند شوند.

موسوی یادآور شد: این اداره کل اسفندماه سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با پارک علم و فناوری استان امضا کرد که اکنون این تفاهم‌نامه وارد مرحله اجرایی شده است.

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