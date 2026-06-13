به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرامرز صابرمقدم امروز شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: روستای کوهستانی بزد که از روستاهای هدف گردشگری است برمبنای شواهد، یکی از کهن مناطق فرت‌بافی در استان خراسان رضوی است که در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ نفر بافنده فرت در آن زندگی می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت‌جام با اشاره به اهمیت وجود پس زمینه‌های فرهنگی در بافته‌های مردم این روستا یادآور شد: براساس پژوهش‌های میدانی انجام شده در برهه زمانی پیش از دوره قاجار تا دوران معاصر فرت بافی بزد به عنوان میراث ناملموس دارای حدود ۶۰ نوع طرح و نقش بوده است.

صابرمقدم افزود: سرچشمه تعدادی از این طرح‌ها به لحاظ مطالعات آیکونولوژی(نمادشناسی) از اکوسیستم منطقه، فرهنگ کشاورزی، اشیاء، خطوط، طرح های ذهنی، طرح انسان، نقوش هندسی و طرح های ترکیبی الهام گرفته که همه این نقوش مستند سازی شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تربت‌جام خاطرنشان کرد: با توجه به غنای شناسایی شده در فرت بافی روستای بزد و با هدف شناسنامه دار نمودن طرح ها و نقش های شاخص در بافته های این منطقه در سال گذشته اقداماتی برای تهیه پرونده ثبتی میراث ناملموس این هنر صورت گرفت که در انتظار برگزاری کمیسیون ثبت آثار ملی وزارت میراث فرهنگی است تا ثبت این اثر در آینده نزدیک اعلام شود.

او گفت: میراث‌فرهنگی ناملموس با فراهم کردن زمینه‌ای برای تعامل زنده گردشگر با فرهنگ میزبان، تجربه‌ای چند بعدی، احساسی و انسانی برای گردشگران خلق می‌کند و ارتباط گردشگران روستا با بافندگان فرت می تواند نمایانگر این تجربه باشد. روستای هدف گردشگری بزد در حدود۱۴ کیلومتری شهر تربت جام و در منطقه ای کوهستانی قرار دارد و با وجود اقامتگاه‌های مجاز بوم‌گردی و خانه مسافر، همه روز پذیرای گردشگران از مناطق مختلف است.

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