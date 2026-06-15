رضا ربیعی، مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهسرخ در یادداشتی نوشت: صنایع‌دستی یکی از مهم‌ترین عناصر فرهنگی هر مقصد گردشگری است و به گردشگران کمک می‌کند با هویت، تاریخ و سبک زندگی مردم آن منطقه بیشتر آشنا شوند. این محصولات علاوه بر ایجاد تجربه‌ای اصیل و خاطره‌انگیز برای مسافران، به جذابیت مقصد نیز می‌افزایند و آن را از سایر مناطق متمایز می‌کنند. همچنین خرید صنایع‌دستی به رونق اقتصاد محلی، حمایت از هنرمندان بومی و حفظ میراث فرهنگی کمک شایانی می‌کند.

۱. جاذبه فرهنگی و تاریخی

صنایع‌دستی بازتاب هویت بومی و روایتگر تاریخ، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردم هر منطقه است. شهرستان کوهسرخ با پیشینه فرهنگی غنی، آثار تاریخی ارزشمند و برخورداری از ۶ اثر ثبت ملی و بیش از ۲۵ اثر تاریخی و فرهنگی شناسایی‌شده، ظرفیت بالایی برای معرفی هویت خود از طریق صنایع‌دستی دارد. گردشگران با مشاهده و خرید این محصولات، ارتباط عمیق‌تری با فرهنگ منطقه برقرار می‌کنند.

صنایع‌دستی به عنوان سوغاتی‌های اصیل و ماندگار، یادآور خاطرات سفر هستند و می‌توانند بهترین سفیران فرهنگی کوهسرخ در سایر نقاط کشور باشند.

۲. خلق تجربه گردشگری

امروزه گردشگران به دنبال تجربه‌های متفاوت، مشارکتی و تعاملی هستند، برگزاری کارگاه‌های آموزشی صنایع‌دستی در روستاها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی کوهسرخ می‌تواند این امکان را فراهم کند که گردشگران ضمن آشنایی با هنرهای سنتی، خود نیز در فرآیند تولید مشارکت داشته باشند.

بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی، آشنایی با شیوه تولید و گفت‌وگو با هنرمندان محلی، تجربه‌ای ارزشمند برای گردشگران ایجاد می‌کند و به شناخت بیشتر فرهنگ منطقه می‌انجامد.

۳. توسعه اقتصادی و اجتماعی

صنایع‌دستی از مهم‌ترین بخش‌های اشتغال‌زا در مناطق روستایی است. در شهرستان کوهسرخ حدود ۲۵۰ نفر در قالب کارگاه‌های انفرادی و گروهی صنایع‌دستی و مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند که توسعه گردشگری می‌تواند بازار فروش محصولات آنان را گسترش دهد.

فروش مستقیم صنایع‌دستی به گردشگران موجب می‌شود درآمد حاصل از گردشگری به صورت مستقیم به خانوارهای محلی و هنرمندان برسد و نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی روستاها ایفا کند.

رونق گردشگری و افزایش تقاضا برای محصولات بومی، انگیزه نسل جوان را برای یادگیری و حفظ هنرهای سنتی افزایش می‌دهد و از فراموش شدن این میراث ارزشمند جلوگیری می‌کند.

۴. افزایش مدت اقامت و هزینه‌کرد گردشگران

وجود بازارچه‌های صنایع‌دستی، نمایشگاه‌های فصلی، جشنواره‌های فرهنگی و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند گردشگران را به ماندگاری بیشتر در مقصد ترغیب کند، در حال حاضر ۸ اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان فعال است و ۶ اقامتگاه دیگر نیز در دست احداث قرار دارد که ظرفیت مناسبی برای معرفی و عرضه صنایع‌دستی شهرستان فراهم کرده‌اند.

گردشگران معمولاً برای خرید محصولات اصیل و دست‌ساز هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند که این موضوع به رونق اقتصاد محلی کمک می‌کند. تجربه نوروز امسال که بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ گردشگر وارد شهرستان شدند و بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ اقامت شبانه ثبت شد، نشان می‌دهد کوهسرخ ظرفیت بالایی برای توسعه بازار صنایع‌دستی دارد.

صنایع‌دستی گنجینه‌ای ارزشمند از فرهنگ، هنر و هویت مردم کوهسرخ است که می‌تواند در کنار ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهرستان، به یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار تبدیل شود. حمایت از هنرمندان، ایجاد بازارهای مناسب فروش، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان، زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و حفظ میراث فرهنگی منطقه خواهد بود.

کوهسرخ با تکیه بر سرمایه‌های فرهنگی و انسانی خود می‌تواند صنایع‌دستی را به یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری تبدیل کرده و از این ظرفیت برای معرفی هرچه بیشتر شهرستان در سطح استان و کشور بهره‌برداری کند.



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