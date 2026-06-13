به گزارش خبرنگار میراثآریا، همزمان با روز جهانی صنایعدستی روز شنبه 23 خردادماه جاری، علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی، سیدجواد موسوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی و سمیه روانخواه، معاون صنایعدستی و محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی و هیئت همراه از بخشهای مختلف شرکت آرایههای معماری رضوی بازدید کرده و در جریان روند اجرای پروژههای شاخص هنری و معماری این مجموعه، قرار گرفتند.
حجت الاسلام علی عسکری معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی در حاشیه این بازدید با اشاره به ظرفیتهای گسترده هنرهای سنتی در استان گفت: در خراسان رضوی بیش از ۹۰ رشته صنایع دستی وجود دارد که این میزان، حدود یکسوم رشتههای صنایع دستی کشور را شامل میشود.
او افزود: آرایههای هنری از دوره تیموریان در حرم مطهر رضوی سابقه داشته و این جریان هنری در طول سالیان استمرار یافته است.
عسکری تصریح کرد: امروز نیز جلوههای متنوع این هنرها در بخشهای مختلف حرم مطهر، از ایوان گوهرشاد و صحنها گرفته تا نقارهخانه و گنبد مطهر، بهوضوح قابل مشاهده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت ایتانداری خراسان رضوی اظهار کرد: آنچه در مجموعه آرایههای معماری رضوی در حوزه چوب و کاشی انجام میشود، صرفاً یک فعالیت فنی نیست، بلکه جلوهای از عشق، اخلاص و دلدادگی هنرمندانی است که تواناییهای ذاتی و هنری خود را در مسیر خدمت به ساحت مقدس رضوی به کار گرفتهاند.
حفظ اصالت معماری ایرانی در اولویت قرار دارد
همچنین سیدجواد موسوی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی نیز با اشاره به تقارن این بازدید با روز جهانی صنایع دستی و عید مباهله اظهار کرد: این حضور فرصتی بود تا ضمن خداقوت به استادکاران و فعالان این حوزه، از نزدیک با ظرفیتها و فعالیتهای مجموعه آرایههای معماری رضوی، آشنا شویم.
او با بیان اینکه این مجموعه در حوزه معماری سنتی بهصورت فعالانه و حرفهای فعالیت میکند، افزود: آرایههای معماری رضوی گنجینهای ارزشمند برای حوزه صنایعدستی، بهویژه در بخش آرایههای معماری، کاشی و چوب به شمار میرود.
موسوی تصریح کرد: حفظ اصالت معماری ایرانی- اسلامی برای ما در اولویت قرار دارد و مجموعههایی از این دست، نقش مهمی در تداوم این هویت و انتقال آن به نسلهای آینده ایفا میکنند.
او حضور استادکاران فعال در این مجموعه را مغتنم دانست و آنان را سرمایههای ارزشمند حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی برشمرد.
روایت هنر و مهارت در پروژههای شاخص معماری رضوی
همچنین مصطفی جعفریانی مدیرعامل شرکت آرایههای معماری رضوی گفت: در این بازدید، مسئولان استانی از بخشهای مختلف صنایع چوب و کاشی شرکت دیدن کردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژههای شاخص قرار گرفتند، پروژههایی که حاصل پیوند هنر و مهارت استادکارانی است که با بهرهگیری از شیوههای اصیل گرهچینی، کاشیکاری و معرق، جلوههایی ماندگار از معماری رضوی را خلق میکنند.
او اظهار کرد: پروژههای رواق امیرالمؤمنین(ع) و رواق امام حسین(ع) در حوزه چوب و همچنین معرقهای بست شیخ بهایی و رواق امیرالمؤمنین(ع) در حوزه کاشی، از جمله بخشهایی بود که در جریان این بازدید معرفی و تشریح شد.
در پایان این برنامه، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات استادکاران و کارکنان هنرمند شرکت آرایههای معماری رضوی تجلیل شد.
نصب نمادین قطعهای از کاشیهای پروژه بست شیخ بهایی توسط مسئولان، بخش پایانی این بازدید بود تا یاد و خاطره این حضور معنوی، در کنار هنری که با عشق و ارادت به ساحت اهلبیت(ع) خلق میشود، برای همیشه ماندگار بماند.
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