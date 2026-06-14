به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دومین دوره جشنواره حراست های برتر خراسان رضوی که ۲۴ خردادماه جاری با حضور جمعی از مدیران ارشد استانی برگزار شد، محمدرضا خاوری کارشناسان متعهد و توانمند حراست این اداره ‌کل، موفق به کسب عنوان «کارشناس برتر» در سطح دستگاه‌های اجرایی استان شد.

این انتخاب بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط حراست کل استان با شاخص‌هایی نظیر رعایت دقیق ضوابط و مقررات، ابتکار و نوآوری در انجام وظایف، رعایت نظم و انضباط اداری، سرعت و دقت در ارائه خدمات و همچنین تعامل سازنده با ارباب‌رجوع و همکاران انجام شده است.

در پایان این مراسم، از سوی مدیرکل اطلاعات استان با اهدای لوح تقدیر و پاداش از تلاش‌های محمد رضا خاوری تجلیل به عمل آمد.

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