مرکز صنایع دستی شهر سرخس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، مجید بیکی، پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح مرکز صنایع دستی شهرستان سرخس با اشاره به اهمیت فعالیت هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد: ارزش کارهایی که با دست و هنر هنرمندان تولید میشود بسیار بالاست و یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه، نبود مکانی مناسب برای عرضه محصولات بود.
فرماندار سرخس افزود: این پروژه از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود و اکنون پس از هفت سال با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد ریال تکمیل و افتتاح شد.
فرماندار سرخس با بیان اینکه دو پروژه در این مجموعه پیشبینی شده است، گفت: مرکز دائمی آموزش و عرضه صنایع دستی و همچنین مرکز اطلاعرسانی گردشگری در این مکان جانمایی شده که بخش اطلاعرسانی نیز در سالهای آینده تکمیل خواهد شد.
بیکی تصریح کرد: مقرر شده است هر دو طبقه این ساختمان در اختیار هنرمندان قرار گیرد تا خود آنان مدیریت و بهرهبرداری از این مجموعه را بر عهده داشته باشند.
او با اشاره به حمایتهای انجام شده از فعالان صنایع دستی شهرستان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات از طریق منابع مختلف از جمله میراث فرهنگی، کمیته امداد، بنیاد برکت و بنیاد علوی به فعالان این حوزه پرداخت شد که نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری داشته است.
فرماندار سرخس افزود: میزان تسهیلات پرداختی به فعالان صنایع دستی شهرستان از حدود شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در سالهای گذشته به ۱۶۰ میلیارد ریال افزایش یافته که نشاندهنده توجه ویژه به این بخش است.
او مهمترین مطالبه باقیمانده هنرمندان را موضوع بیمه دانست و گفت: سهمیه بیمه هنرمندان صنایع دستی و قالیبافان در شهرستان بسیار محدود است و انتظار داریم در سطح ملی و استانی برای افزایش این سهمیه نگاه ویژهای صورت گیرد.
بیکی با اشاره به حمایتهای صورت گرفته در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرخس هزینه شد که این میزان از اعتبارات در مقایسه با بسیاری از شهرستانهای استان قابل توجه است.
او همچنین از همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و دستگاههای خدماترسان در آمادهسازی زیرساختهای آب، برق و گاز این مجموعه قدردانی کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا گردشگران و مسافران بتوانند به راحتی به این مرکز دسترسی داشته باشند و این مجموعه به صورت مستمر فعال و در خدمت هنرمندان باشد.
فرماندار سرخس با اشاره به ادامه روند توسعه و سازندگی کشور گفت: افتتاح این پروژه در شرایطی انجام میشود که کشور با برخی چالشها و محدودیتها مواجه است، اما روند توسعه، پیشرفت و خدمترسانی با قدرت ادامه دارد و این پروژه نیز نمونهای از تداوم مسیر سازندگی در شهرستان سرخس است.
همچنین ابراهیم شعبانپور مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخس در این مراسم اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه گردشگری و صنایع دستی شهرستان جذب و پرداخت شد که از این میزان، بیش از ۹۰ میلیارد ریال به بخش صنایع دستی اختصاص یافت.
او افزود: این تسهیلات به صورت فردی و گروهی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته و نقش مهمی در توسعه کسبوکارهای صنایع دستی شهرستان داشته است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرخس با اشاره به افتتاح مرکز تخصصی آموزش صنایع دستی شهرستان گفت: یکی از اهداف راهاندازی این مرکز، آموزش تخصصی هنرجویان، هنرمندان و مربیان صنایع دستی در رشتههای مختلف است تا زمینه رشد و توسعه این هنرها در شهرستان فراهم شود.
شعبانپور از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی همزمان با هفته صنایع دستی خبر داد و گفت: این نمایشگاه از آغاز هفته صنایع دستی تا ۲۶ خردادماه دایر خواهد بود و بیش از ۲۵ هنرمند شهرستان در رشتههای مختلف در آن حضور دارند.
او با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی سرخس افزود: سرخس در حوزه صنایعدستی بیشتر با دستبافتههای سنتی شناخته میشود و رشتههایی همچون گلیمبافی، گلیمفرش، تابلوفرش، سوزندوزی، چرمدوزی سنتی، میناکاری روی مس و سفال از جمله هنرهای فعال شهرستان هستند که در این نمایشگاه، عرصه شده است.
مسئول نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سرخس تصریح کرد: بیش از ۱۵ هنرمند شهرستان در سطح استانی و چند نفر نیز در سطح ملی فعالیت حرفهای دارند و تعدادی از آنان به صورت مستمر در زمینه تولید و فروش محصولات صنایع دستی مشغول هستند.
او با اشاره به بازدید از کارگاههای صنایع دستی شهرستان در سال گذشته گفت: در بررسیهای انجامشده، مهمترین دغدغه مشترک هنرمندان موضوع فروش محصولات بود؛ زیرا سرخس به دلیل شرایط خاص خود، بازار مصرف محدودی برای برخی از تولیدات هنری دارد.
شعبانپور افزود: طی یک سال گذشته تلاش شد با توسعه بازاریابی، معرفی ظرفیتهای فروش در فضای مجازی و ایجاد ارتباط با فروشگاههای تخصصی صنایع دستی، زمینه عرضه بهتر محصولات هنرمندان فراهم شود.
او خاطرنشان کرد: با حمایت مسئولان شهرستان و رویکرد جدید ادارهکل میراث فرهنگی خراسان رضوی، برنامههای توسعهای در حوزه گردشگری و صنایع دستی سرخس با سرعت بیشتری در حال پیگیری است و امیدواریم شاهد رونق هرچه بیشتر این بخش باشیم.
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