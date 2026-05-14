برگزاری جلسه خدمات حمل و نقل گردشگری قم

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه خدمات حمل و نقل گردشگری با موضوع تاکسی گردشگری و زیارت روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ماه جاری با حضور بهزاد احمدی فارسانی در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.

این جلسه به منظور بررسی نحوه صدور مجوز خدمات حمل و نقل گردشگری به متقاضیان تاکسی گردشگری و زیارت؛ و اجرایی کردن طرح مذکور با هدف ارائه خدمات مطلوب و استاندارد به زائران داخلی و خارجی و گردشگران با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط تشکیل شد و ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها، موانع و مشکلات موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ با بیان این که ضرورت داشتن تاکسی گردشگری و زیارت بر کسی پوشیده نیست، گفت: تلاش می‌کنیم، در این زمینه با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص و خبره و استفاده از تجربیات فعالان و دست‌اندرکاران گردشگری به بهترین شکل این طرح را اجرایی کنیم.

بهزاد احمدی فارسانی اضافه کرد: پیگیری راه‌اندازی تاکسی گردشگری و زیارت، در راستای تقویت اقتصاد گردشگری زیارت و توسعه سایر بخش‌های گردشگری انجام می‌شود.

او معرفی جاذبه‌های گردشگری در زمینه‌های گوناگون را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد: باید به مسأله آموزش نیز در این بخش اهتمام لازم صورت بگیرد.

مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم نیز حضور داشت.

