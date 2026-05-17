جلسه رفع مشکلات گردشگری قم در حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه رفع مشکلات گردشگری در حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سالن جلسات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم برگزار شد.
این جلسه با حضور سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، سیدرضا مرتضوی مدیر امور اراضی استان و بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم و کارشناسان مرتبط در این زمینه برگزار شد و مسائل این حوزه مورد بحث، تبادل نظر و بررسی قرار گرفت.
بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم در این جلسه با تأکید بر این که ویژگی اصلی و بارز گردشگری در این استان، گردشگری زیارت است، گفت: برای رفع مشکلات فعالان گردشگری و صنایعدستی آماده همکاری و تعامل با دستگاههای مرتبطیم تا شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد گردشگری زیارت و ایجاد اشتغال در استان باشیم.
او با بیان این که تشکیل این جلسه نیز به منظور رفع مشکلات بخش گردشگری در حوزه جهاد کشاورزی و امور اراضی تشکیل شده است، بیان کرد: از همکاری و مساعدت مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان در رفع مشکلات بخش گردشگری قدردانی میکنیم.
احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: ارائه بهترین خدمات به زائران و مجاوران آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) وظیفه همه ماست و به خادمی زائران کریمه اهل بیت(ع) افتخار میکنیم.
عمار کاوسی معاون میراثفرهنگی و مهدی نصر اصفهانی معاون گردشگری و سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان قم نیز در جلسه مذکور حضور داشتند.
