مراسم بزرگداشت باباطاهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، محسن معصومعلیزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت همزمان با روز بزرگداشت باباطاهر و هفته میراثفرهنگی، باباطاهر را نماد شاعری بیهمتا در سرودن دوبیتیهای ناب دانست و گفت: نام این شاعر با زبان و ادبیات فارسی پیوندی ناگسستنی دارد و از این جهت باباطاهر و به تبع آن، همدان بر قله دوبیتی ایرانزمین ایستاده است.
او با اشاره به اینکه در پسِ شعرهای باباطاهر، انسانی با ساختار ذهنی منسجم حضور دارد، افزود: آرامگاه باباطاهر علاوه بر اینکه یک بنای تاریخی ارزشمند است در طول قرنها، زیارتگاه عاشقان شعر و عرفان نیز بوده است.
معصومعلیزاده با بیان اینکه امثال باباطاهر در تاریخ شعر و ادب فارسی فراواناند، گفت: مهمترین وظیفه ما، معرفی و شناساندن این انسانهای وارسته به جهانیان است.
او با اشاره به اینکه باید از داشتهها و دانش بزرگان ادب و فرهنگ فارسی نهایت بهره را ببریم، اظهار کرد: انتقال مفاهیم فرهنگ و تاریخ و تمدن به نسل آینده وظیفه تک تک ماست.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان اضافه کرد: فرزندان ایران زمین باید با ساختار فکری امثال باباطاهر و پایبندی به ارزشهای متعالی آشنا شوند تا ایران همچون گذشته بر تارک فرهنگ و تاریخ بدرخشد.
قابل ذکر است؛ در این برنامه جمعی از شاعران و دوستداران بابای شوریده همدانی به شعرخوانی و اجرای موسیقی پرداخته و با اهدای گل به فاتح دوبیتیهای ایران زمین ادای احترام کردند.
