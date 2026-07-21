بهگزارش خبرنگار میراث آریا، احمد حمزهزاده روز دوشنبه ۲۹ تیرماه در نشست تخصصی کمیتههای فرهنگی و هنری برنامههای روز شعر و ادب فارسی بیان کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با وجود شرایط ناشی از جنگ اخیر، پیگیری برگزاری کنگره و برنامههای مرتبط را متوقف نکرده و ادارهکل میراثفرهنگی نیز در تمامی بخشها آمادگی دارد با تمام ظرفیت در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی با اشاره به ابعاد فرهنگی جنگ اخیر افزود: تجربه این جنگ نشان داد در کنار مؤلفههای نظامی و اقتصادی، فرهنگ نیز بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتدار کشور نقشی تعیینکننده در افزایش تابآوری و انسجام جامعه ایفا میکند. هویت فرهنگی، پشتوانهای است که قدرت مقاومت ملی را تقویت کرده و زمینهساز پایداری سایر مؤلفههای قدرت میشود.
او با بیان اینکه شعر و ادبیات از مهمترین عناصر ماندگاری فرهنگ و هویت ایرانی بهشمار میرود، تصریح کرد: زبان و ادبیات فارسی طی قرنها توانسته است میراث فرهنگی این سرزمین را حفظ کرده و حلقه اتصال اقوام ایرانی باشد. پاسداشت این سرمایه فرهنگی، نقش مؤثری در تقویت همبستگی ملی و صیانت از هویت تاریخی ایران دارد.
حمزهزاده با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای فرهنگی برای برگزاری روز شعر و ادب فارسی گفت: حضور اقوام مختلف در تبریز فرصت ارزشمندی برای نمایش وحدت فرهنگی کشور است و ادارهکل میراثفرهنگی در این بخش نیز با تمام توان در کنار سایر دستگاهها برای این گردهمایی وحدتآفرین اقوام در تبریز خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی از آمادگی خانهموزه پدری استاد شهریار برای بهرهبرداری خبر داد و گفت: عملیات مرمت و فضاسازی این مجموعه به پایان رسیده و میتوان همزمان با افتتاح آن، برنامههای فرهنگی و ادبی نیز برگزار کرد. همچنین تابلوهای اشعار استاد شهریار که توسط استاد بقال عشقی آماده شده، همراه با کدهای QR حاوی دکلمه اشعار با صدای خود استاد شهریار در این مجموعه نصب شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: مجموعهای فاخر با محوریت معرفی ظرفیتهای گردشگری آذربایجانشرقی بر پایه اشعار استاد شهریار نیز در سه فصل تولید شده و میتوان همزمان با برنامههای روز شعر و ادب فارسی از این مجموعه، رونمایی کرد.
حمزهزاده در پایان با اشاره به پیگیری پرونده ثبت جهانی روستای خوشکناب بیان کرد: این روستا بهعنوان زادگاه استاد شهریار از ظرفیتهای ممتاز طبیعی، فرهنگی و ادبی برخوردار است و پرونده آن با هدف ثبت در سازمان جهانی گردشگری بهعنوان روستای جهانی گردشگری ادبی در حال پیگیری است. تحقق این هدف مستلزم تکمیل زیرساختها، ارتقای دسترسیها و همافزایی دستگاههای اجرایی است تا خشکناب به یکی از کانونهای شاخص گردشگری ادبی کشور و استان تبدیل شود.
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