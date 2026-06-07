به گزارش میراث آریا، گیرمو پوئنته اردوریکا، سفیر مکزیک در ایران در این بازدید با رضا دبیرینژاد، رئیس موزه دیدار کرد و دو طرف بر گسترش برنامههای مشترک موزهای و فرهنگی تأکید کردند.
در بخش اصلی این دیدار، سفیر مکزیک با اشاره به تجربه تاریخی کشورش در جنبشهای استقلال خواهانه گفت: هنرمندان برجسته مکزیک همواره انسان و کرامت انسانی را در مرکز آثار خود قرار دادهاند. هنر یکی از مهمترین ابزارهای حفظ هویت فرهنگی و تقویت ارزشهای انسانی است.
او با تأکید بر نقش هنر در پایان دادن به خشونت افزود: جنگ راهحل اختلافات نیست. ملتها میتوانند از طریق دیپلماسی، گفتوگو و تعاملات فرهنگی به تفاهم و همزیستی برسند. دیپلماسی فرهنگی و هنر پلی میان ملتها ایجاد میکنند.
سفیر مکزیک ضمن تقدیر از رویکرد موزه در بهرهگیری از هنر برای گفتوگو و تفاهم میان فرهنگها، آمادگی سفارت را برای برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی، هنری، سینمایی و پژوهشی اعلام کرد.
نمایشگاه «یازده اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک» در امتداد مجموعه رویداد «هنر و جنگ» از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در سرسرای موزه به نمایش گذاشته شده است.
این رویداد، سومین نمایشگاه موزه از مجموعه رویدادهای «هنر و جنگ»، دوم خردادماه افتتاح شده است. در این نمایش، دو اثر چاپ ارزشمند از دو هنرمند نامدار مکزیک، سیکیروس و اوروسکو، مربوط به دهه ۲۰ میلادی قرن بیستم، به نمایش در آمده است که روایتگر نبردهای مردمان این کشور هستند. در کنار این دو اثر، مجموعه ۹ اثر چاپ هنری از هنرمندان معاصر مکزیکی نیز ارائه شده که بر تصویر نبردهای استقلال و هویتبخشی اجتماعی مکزیک متمرکز هستند.
انتهای پیام/
نظر شما