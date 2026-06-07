۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۰

سفیر مکزیک:

هنر پلی برای صلح و تفاهم میان ملت‌ها است

هنر پلی برای صلح و تفاهم میان ملت‌ها است

سفیر مکزیک در ایران از سومین بخش رویداد «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کرد. این بخش شامل ۱۱ اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک از گنجینه موزه است که تا ۱۷ خردادماه تمدید شده است.

به گزارش میراث آریا، گیرمو پوئنته اردوریکا، سفیر مکزیک در ایران در این بازدید با رضا دبیری‌نژاد، رئیس موزه دیدار کرد و دو طرف بر گسترش برنامه‌های مشترک موزه‌ای و فرهنگی تأکید کردند. 

در بخش اصلی این دیدار، سفیر مکزیک با اشاره به تجربه تاریخی کشورش در جنبش‌های استقلال خواهانه گفت: هنرمندان برجسته مکزیک همواره انسان و کرامت انسانی را در مرکز آثار خود قرار داده‌اند. هنر یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ هویت فرهنگی و تقویت ارزش‌های انسانی است. 

 او با تأکید بر نقش هنر در پایان دادن به خشونت افزود: جنگ راه‌حل اختلافات نیست. ملت‌ها می‌توانند از طریق دیپلماسی، گفت‌وگو و تعاملات فرهنگی به تفاهم و همزیستی برسند. دیپلماسی فرهنگی و هنر پلی میان ملت‌ها ایجاد می‌کنند. 

سفیر مکزیک ضمن تقدیر از رویکرد موزه در بهره‌گیری از هنر برای گفت‌وگو و تفاهم میان فرهنگ‌ها، آمادگی سفارت را برای برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی، هنری، سینمایی و پژوهشی اعلام کرد. 

نمایشگاه «یازده اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک» در امتداد مجموعه رویداد «هنر و جنگ» از گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در سرسرای موزه به نمایش گذاشته شده است. 

این رویداد، سومین نمایشگاه موزه از مجموعه رویدادهای «هنر و جنگ»، دوم خردادماه افتتاح شده است. در این نمایش، دو اثر چاپ ارزشمند از دو هنرمند نامدار مکزیک، سیکیروس و اوروسکو، مربوط به دهه ۲۰ میلادی قرن بیستم، به نمایش در آمده است که روایتگر نبردهای مردمان این کشور هستند. در کنار این دو اثر، مجموعه ۹ اثر چاپ هنری از هنرمندان معاصر مکزیکی نیز ارائه شده که بر تصویر نبردهای استقلال و هویت‌بخشی اجتماعی مکزیک متمرکز هستند.

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کد خبر 1405031701299
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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