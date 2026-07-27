پخش «آدم برفی» به احترام اکبر عبدی

به گزارش میراث آریا، فیلم سینمایی «آدم‌برفی» محصول ۱۳۷۳ به کارگردانی داوود میرباقری، دوشنبه ۵ مردادماه پخش خواهد شد.

این فیلم داستان مردی است که برای رفتن به آمریکا راهی ترکیه می‌شود. او در مسافرخانه‌ای ساکن می‌شود و در آن‌جا دوستانی پیدا می‌کند که به او پیشنهاد می‌دهند برای گرفتن ویزای آمریکا، خود را به هیبت زنان درآورد و پس از ازدواج با یک آمریکایی و دریافت کارت سبز، از او جدا شود، اما دردسرها و ماجراهایی برایش پیش می‌آید که غیر قابل پیش‌بینی هستند.

اکبر عبدی، داریوش ارجمند، پرویز پرستویی، آزیتا حاجیان و زنده یاد مهدی فتحی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

فیلم «آدم‌برفی» یکی از آثار شاخص کارنامه هنری زنده‌یاد اکبر عبدی است که بازی متفاوت و به‌یادماندنی او در این فیلم، از ماندگارترین نقش‌آفرینی‌های تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود. این فیلم دوشنبه ۵ مردادماه ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

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