«اسباب زحمت» از اول ربیع دوباره روی آنتن شبکه یک

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سیمافیلم، این مجموعه ۲۵ قسمتی روایتگر ماجراهای چند کارگر باربری است که هر بار با ورود به خانه‌ها و مکان‌های مختلف، درگیر اتفاقاتی غیرمنتظره و طنزآمیز می‌شوند.

سعید آقاخانی علاوه بر کارگردانی، نقش «احمد آقا» را نیز در این مجموعه ایفا کرده است. حسن معجونی، عباس جمشیدی‌فر، کمند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، دریا آقاخانی، نیما هوشمند، کیاشاه تنگستانی و ... دیگر بازیگران این سریال هستند.

همزمان با تصمیم به پخش فصل نخست در اول ربیع از شبکه یک سیما، طرح کلی فصل دوم آماده شده و به‌زودی تولید آن کلید خواهد خورد و مخاطبان «اسباب زحمت» می‌توانند امیدوار باشند که این مجموعه پس از پخش کامل فصل نخست با داستان‌ها و اتفاقات تازه ادامه پیدا کند.

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