به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در تشریح اهداف این تفاهمنامه اظهار کرد: این همکاری مشترک، حرکتی برنامهریزی شده در جهت معرفی جامع و مؤثر میراثفرهنگی، ظرفیتهای بینظیر گردشگری و هنرهای بومی و صنایعدستی استان است. هدف اصلی ما، افزایش مشارکت فعالانه مردم در فرآیند حفظ، احیا و توسعه این گنجینههای ارزشمند است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: این تفاهمنامه به ما امکان میدهد تا با استفاده از امکانات فنی و اجرایی هر دو دستگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه موجود، به اهداف مشترک خود در حوزه فرهنگ و هنر استان دست یابیم.
دیناری برگزاری رویدادهای مشترک، هماهنگی و اجرای برنامهها و جشنوارههای فرهنگی، هنری و گردشگری بهصورت مشترک، راهاندازی موزه موسیقی استان، همکاری در جهت راهاندازی و توسعه موزه موسیقی، بهمنظور حفظ و معرفی موسیقی بومی و سنتی استان، گسترش گردشگری فرهنگی، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه توریسم فرهنگی و معرفی جاذبههای تاریخی و فرهنگی وحمایت از فضای مجازی و تولید محتوای دیجیتال، پشتیبانی از راهاندازی سایتهای مجازی و تولید محصولات دیجیتال با هدف معرفی جامع جاذبههای فرهنگی، هنری و گردشگری استان را از مفاد این تفاهمنامه برشمرد.
او با تأکید بر اهمیت این همکاری تصریح کرد: با امضای این تفاهمنامه، گام مهمی در جهت همافزایی دستگاههای فرهنگی استان برداشته میشود که امیدواریم نتایج ملموس و مؤثری در ارتقای شاخصهای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی استان به همراه داشته باشد.
این تفاهمنامه با هدف ایجاد هماهنگی و همافزایی بیشتر میان دو نهاد متولی فرهنگ و میراث در استان، زمینه را برای برنامهریزیهای منسجمتر و اجرای پروژههای مشترک در حوزههای یادشده فراهم خواهد کرد.
