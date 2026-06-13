۲۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۴۶

نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان گرمه با همکاری کتابخانه‌های عمومی برگزار شد

نمایشگاه صنایع‌دستی در شهرستان گرمه با همکاری کتابخانه‌های عمومی برگزار شد

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمه از برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی این شهرستان با همکاری کتابخانه‌های عمومی، هم‌زمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر روز جمعه 22 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی و در روز ۲۰ خردادماه، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان گرمه با همکاری کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرمه افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و آشنایی بیشتر مردم با هنرهای اصیل بومی برگزار شده است.

محمودی‌فر ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای آگاهی عمومی و پیوند بیشتر میان فرهنگ، هنر و میراث‌فرهنگی مؤثر باشد.

او تأکید کرد: برنامه‌های هفته صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در جامعه است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405032301914
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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