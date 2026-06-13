به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر روز جمعه 22 خرداد 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: به مناسبت هفته صنایع‌دستی و در روز ۲۰ خردادماه، نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان گرمه با همکاری کتابخانه‌های عمومی این شهرستان برپا شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرمه افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان و آشنایی بیشتر مردم با هنرهای اصیل بومی برگزار شده است.

محمودی‌فر ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌های عمومی در برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند در ترویج فرهنگ مطالعه، ارتقای آگاهی عمومی و پیوند بیشتر میان فرهنگ، هنر و میراث‌فرهنگی مؤثر باشد.

او تأکید کرد: برنامه‌های هفته صنایع‌دستی فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در جامعه است.

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