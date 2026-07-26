۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۲:۱۰

کشف‌وضبط ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و اشیای تقلبی در شهرستان سملقان

کشف‌وضبط ۶۰ میلیارد ریال کلاهبرداری و اشیای تقلبی در شهرستان سملقان

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان گفت: با هوشیاری و اقدام قاطع یگان حفاظت میراث‌فرهنگی و همکاری نیروی انتظامی شهرستان، یک باند کلاهبرداری و خرید و فروش غیرمجاز اقلام فرهنگی در این شهرستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی گفت: در جریان این عملیات، ۷ متهم بازداشت و مقادیر قابل‌توجهی اقلام شامل ۲۰۵ قطعه سکه و مقادیری اشیای تقلبی (بومی‌سازی‌شده با هدف فریب خریداران) کشف و ضبط شد.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان ادامه داد: بررسی‌های تخصصی کارشناسان نشان داد که متهمان با سوءاستفاده از احساسات و ناآگاهی شهروندان، اقدام به کلاهبرداری از مالباختگان به ارزش تقریبی ۶۰ میلیارد ریال کرده‌اند.
مجردی گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵، چندین فقره پرونده مشابه در حوزه کلاهبرداری و خرید و فروش غیرمجاز اموال تاریخی‌فرهنگی در سطح شهرستان تشکیل و قاطعانه پیگیری شده است که این امر نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه میراث‌فرهنگی و دستگاه انتظامی در برخورد با این جرایم است.

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کد خبر 1405050400284
نوشین سبحانی
دبیر مرضیه امیری

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