میزبانی مجموعه فرهنگی- تاریخی مفخم بجنورد از گردشگران استان خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری بیان کرد: بازدید از مجموعه فرهنگی‌تاریخی مفخم که در جریان یک تور دو روزه و با هدف آشنایی با ظرفیت‌های خراسان شمالی روز پنجشنبه یکم تیرماه انجام شد، یکی از رویدادهای مهم در مسیر توسعه گردشگری بین‌منطقه‌ای محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی ادامه داد: این تور که از روز پنجشنبه اول مردادماه آغاز شد، مسیری را از شهرستان‌های فاروج، شیروان، مانه، سملقان، گرمه، جاجرم و اسفراین را در بر گرفت تا تنوع اقلیمی و تاریخی این استان را به نمایش بگذارد. با این حال، نقطه اوج این سفر، حضور در قلب شهر بجنورد و بازدید از مجموعه تاریخی «مفخم» و خانه جاجرمی بود که مورد توجه ویژه شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

دیناری افزود: این سفر با هدایت و شرح تخصصی رجبعلی خانیکی، باستان‌شناس برجسته، انجام شد. حضور او در این تور، امکان درک عمیق‌تر لایه‌های تاریخی بناها و تحلیل علمی آثار باستانی منطقه را برای گردشگران فراهم آورد و این بازدید را از یک سفر تفریحی ساده، به یک تجربه علمی-گردشگری ارتقا داد.

او گفت: برگزاری چنین تورهایی با هدف معرفی ظرفیت‌های میراث فرهنگی خراسان شمالی به استان‌های همجوار و افزایش تردد گردشگران در مسیر گردشگری استان، اهمیت بسیاری دارد.

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