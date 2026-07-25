احمد دیناری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: در مدیریت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هیچ گزارشی جای مشاهده مستقیم را نمیگیرد. بسیاری از مسائل، ظرفیتها و حتی راهحلها زمانی آشکار میشوند که مدیر از پشت میز فاصله بگیرد و در کنار مردم و مدیران محلی قرار گیرد.
در ادامه برنامه سفرهای شهرستانی، برای سومین بار طی ده ماه گذشته به شهرستان راز و جرگلان؛ گنجینه بینظیر فرهنگها و طبیعت در استان خراسان شمالی سفر کردم. سفری که بار دیگر نشان داد توسعه گردشگری و حفاظت از میراثفرهنگی، بیش از هر چیز به شناخت دقیق میدان نیاز دارد.
در شهر غلامان، ضمن دیدار با فرماندار، امام جمعه، شهردار و همکاران شهرستان، از مسجد جامع شهر و سرویسهای بهداشتی بینراهی احداثشده توسط ادارهکل بازدید شد تا وضعیت بهرهبرداری، کیفیت خدمات و نیازهای آینده برای بهسازی آن بررسی شود. همچنین بقعه امامزاده نبی نیز از نظر اقدامات حفاظتی و ظرفیتهای توسعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
در ادامه، از منطقه مرزی پورسه سو (مرز مشترک استان خراسان شمالی و کشور ترکمنستان) و بقعه سید بزرگ بازدید کردیم. قرار گرفتن این منطقه در مجاورت مرز ترکمنستان، چشماندازهای طبیعی، پیشینه تاریخی و موقعیت ژئوپلیتیکی آن، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه گردشگری مرزی و طبیعتگردی ایجاد کرده است؛ ظرفیتی که هنوز آنگونه که شایسته است مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است.
در مسیر، ارگ طبیعی آلما دوشان نیز توجه ما را به خود جلب کرد؛ پدیدهای کمنظیر که میتواند با برنامهریزی صحیح به یکی از جاذبههای شاخص طبیعتگردی استان تبدیل شود.
در شهر راز نیز علاوه بر بازدید از کارگاه صنایع دستی و بررسی مسائل تولیدکنندگان، تلاش شد مسیر قانونی حمایت از هنرمندان از طریق تمدید مجوزها و استفاده از تسهیلات مالی تبیین شود؛ زیرا حمایت مؤثر، از مسیر ایجاد زیرساختهای پایدار میگذرد، نه اقدامات مقطعی.
بازدید از جاده سلامت شهر راز نیز فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت ایجاد یک مجموعه گردشگری و تفریحی بود. با توجه به وجود طرح مطالعاتی مصوب، پیشنهاد شد پروندهای کارشناسی برای درخواست اعتبارات ملی توسعه زیرساختهای گردشگری تهیه و از طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیری شود؛ رویکردی که میتواند زمینه جذب منابع پایدار برای توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه را فراهم کند.
در پایان نیز از ساختمان نمایندگی شهرستان و درخت اُرس ثبتشده در فهرست آثار طبیعی ملی بازدید شد تا وضعیت موجود و نیازهای حفاظتی آنها بررسی شود.
تجربه این سفر بار دیگر این واقعیت را یادآوری کرد که توسعه متوازن استان خراسان شمالی، بدون حضور مستمر مدیران در شهرستانها امکانپذیر نیست. سفرهای میدانی صرفاً بازدید نیستند؛ بلکه فرآیندی برای شناخت نظام مسائل، اولویتبندی نیازها، گفتوگو با ذینفعان، تصمیمسازی دقیق و پیگیری راهکارهای اجرایی هستند.
هر بار که از چنین سفرهایی بازمیگردم، تصویر روشنتری از ظرفیتها، کمبودها و فرصتهای توسعه در اختیار دارم. اعتقاد دارم توسعه پایدار میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، پیش از آنکه به منابع مالی وابسته باشد، به شناخت صحیح، حضور میدانی و پیگیری مستمر نیاز دارد.
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