به گزارش خبرنگار میراث آریا، هادی رجایی‌نیا سه‌شنبه ۳۰ تیرماه در حاشیه بازدید از بازارچه صنایع‌دستی و محصولات خانگی بانوان بجنورد اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانوان یکی از محورهای مهم سیاست‌های اقتصادی استان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی ادامه داد: حمایت از مشاغل خرد و خانگی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوار، به توسعه اقتصاد محلی، حفظ تولیدات بومی و افزایش مشارکت اقتصادی بانوان کمک می‌کند.

رجایی‌نیا با اشاره به بازدید میدانی از این بازارچه با حضور مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی و شهردار بجنورد، افزود: در این بازدید، مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای بانوان تولیدکننده در حوزه تولید، عرضه، بازاریابی و فروش محصولات از نزدیک بررسی شد.

او ادامه داد: در نشست تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، راهکارهای اجرایی برای ارتقای زیرساخت‌های بازارچه، توسعه بازار فروش، تقویت زنجیره ارزش محصولات بومی و افزایش اثربخشی حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و تصمیمات لازم برای رفع موانع موجود اتخاذ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: بازارچه‌های تخصصی بانوان باید به مراکز پویا برای توسعه کارآفرینی، برندسازی، بازاریابی و فروش محصولات بومی تبدیل شوند؛ مسیری که ضمن توانمندسازی بانوان، به رونق اقتصاد استان نیز شتاب خواهد بخشید.

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