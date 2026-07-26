آمادگی ۷۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اربعین خراسان شمالی به عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهدی میقانی گفت: ۷۰ دستگاه اتوبوس با ظرفیت ۲ هزار و ۲۰۰ صندلی برای اعزام زائران اربعین حسینی از استان به مرز مهران آماده خدمت‌رسانی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با بیان این که اعزام زائران از استان از اول ماه جاری آغاز شده است، افزود: به‌منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خدمت‌رسانی به زائران، جلسات کمیته حمل‌ونقل و سوخت ستاد اربعین استان به‌صورت مستمر برگزار و تمامی تمهیدات لازم برای اعزام و بازگشت ایمن زائران پیش‌بینی شده است.

میقانی همچنین از ساماندهی پایانه‌های مسافربری استان در آستانه اربعین حسینی خبر داد و اظهارکرد: پایانه‌های مسافربری از نظر خدمات‌رسانی، امکانات رفاهی، اطلاع‌رسانی و آمادگی ناوگان مورد بازبینی و ساماندهی قرار گرفته‌اند تا زائران بتوانند در فضایی مناسب و با سهولت بیشتری سفر خود را آغاز کنند.

او از زائران خواست برای تهیه بلیت، صرفاً به دفاتر و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری مجاز مراجعه و از خرید بلیت از مراکز غیرمجاز خوددداری کنند.

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